Muere la actriz Mariana Pizarro mientras viajaba en autobús, ¿de qué falleció?

El mundo de la cultura se encuentra impactado tras la repentina muerte de Mariana Pizarro, actriz y promotora cultural de 55 años. La noticia conmocionó al gremio artístico luego de que se informara que la intérprete fue hallada sin vida en un autobús que cubría la ruta entre Buenos Aires y Posadas, en la provincia de Misiones, en Argentina.

Miles de usuarios y colegas se preguntan la causa del abrupto fallecimiento de la intérprete, quien cumplió años sólo dos días después de la tragedia.

Muere la actriz Mariana Pizarro mientras viajaba en autobús

Mariana Pizarro, de 55 años, murió la mañana del miércoles 18 de marzo en la Terminal Quaranta de Posadas, la capital de Misiones, en Argentina. El autobús había completado un trayecto de varias horas desde Buenos Aires y, al llegar a destino, el conductor intentó despertar a la pasajera, pero no respondía.

De inmediato se solicitó apoyo de los servicios de emergencia, pero los médicos confirmaron que la actriz ya no tenía signos vitales. El hallazgo generó sorpresa entre los pasajeros, quienes no habían notado ningún incidente durante el viaje.

La promotora cultural viajaba sola y testigos aseguraron que la mujer permaneció en su asiento durante todo el recorrido.

¿De qué falleció Mariana Pizarro?

De acuerdo con información de medios locales, las primeras pericias forenses descartaron cualquier indicio de violencia en la muerte de Mariana Pizarro, de 55 años.

Según datos de la policía científica de Misiones, Argentina, no se encontraron lesiones externas ni señales que sugirieran la participación de otra persona. La autopsia preliminar permitió concluir que la muerte no estuvo relacionada con un hecho delictivo, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación para precisar las causas exactas.

El cuerpo de Mariana Pizarro ya fue entregado a sus familiares.

¿Quién era Mariana Pizarro?

Mariana Pizarro tenía 55 años y era una actriz y promotora cultural argentina. Desarrolló una amplia trayectoria en el teatro y la educación artística, vinculada a la Universidad Nacional de Misiones y a proyectos culturales en Argentina, México y Estados Unidos.

También fue impulsora de la Asociación Argentina de Actores y Actrices en la región. Tras confirmarse su fallecimiento, colegas y estudiantes expresaron mensajes de reconocimiento a su legado y a su compromiso con la formación de nuevas generaciones.