Vocalista de Rayito Colombiano es hospitalizado de urgencia y cancelan estas fechas, ¿habrá reembolso?

Los fans de la música tropical mexicana se encuentran en alerta pues se dio a conocer que Raymundo Espinoza Amézquita, líder y vocalista de Rayito Colombiano, fue hospitalizado de emergencia.

La noticia fue confirmada por la agrupación a través de un comunicado oficial, en el que se informó que el intérprete tuvo que someterse a una intervención quirúrgica, por lo que cancelaron algunas presentaciones. Te contamos lo que se sabe del estado de salud del intérprete y qué fechas se suspendieron.

Vocalista de Rayito Colombiano es hospitalizado y cancelan estas fechas

El grupo Rayito Colombiano informó en redes sociales que Raymundo Espinoza, conocido como El privilegio de la voz, ingresó a un centro hospitalario para una cirugía de urgencia.

De acuerdo con el reporte de su equipo, el cantante “actualmente se encuentra estable y en proceso de recuperación”. La oficina del artista agradeció las muestras de cariño de los seguidores y pidió respeto y privacidad para la familia durante los próximos días, con el fin de facilitar su restablecimiento.

En el comunicado se enfatizó que la prioridad absoluta del grupo Rayito Colombiano es la salud del intérprete: “La integridad física de Raymundo Espinoza es lo más importante en este momento, por lo que todas las decisiones se han tomado en función de su recuperación”.

¿Qué fechas canceló Rayito Colombiano?

Derivado de la emergencia médica con Raymundo Espinoza, vocalista de Rayito Colombiano, la agrupación anunció la cancelación de varias presentaciones programadas para la segunda quincena de marzo.

Las fechas afectadas incluyen:

Sábado 21 de marzo: Adán Tejeda, Veracruz

Domingo 22 de marzo: Ajalpan, Puebla

Lunes 23 de marzo: Xochimilco, Ciudad de México

Domingo 29 de marzo: Pahuatlán, Puebla

La agrupación reconoció el impacto que estas modificaciones generan en la logística local y agradeció la comprensión de los empresarios responsables de los eventos, así como de los seguidores de Rayito Colombiano.

Por el momento el grupo no ha revelado si se reprogramarán los shows o si reembolsarán el costo de los boletos a sus fans. Se espera que en los próximos días publiquen mayor información sobre su agenda a través de sus redes sociales oficiales.