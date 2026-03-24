Natasha Dupeyron llora por una aerolínea que le impidió viajar con su perro de servicio | VIDEO

Natasha Dupeyron llora por una aerolínea que le impidió viajar con su perro de servicio

La reconocida actriz mexicana Natasha Dupeyron rompió en llanto después de que una aerolínea le impidió viajar con su perro de servicio a pesar de que contaba con todos los documentos en regla para llevar a cabo su viaje.

Natasha Dupeyron llora por una aerolínea que le impidió viajar con su perro de servicio

A través de su cuenta de Instagram, Natasha Dupeyron publicó un video en el que aparece completamente devastada mientras habla de una mala experiencia en el aeropuerto que habría impedido su vuelo.

“Ahora me tocó a mí y estoy con mis maletas y con Apollo. VivaAerobus no me dejó viajar porque como vivo en Estados Unidos y en México, no tengo derecho de ir con mi perro”, expresó ella visiblemente disgustada por la situación.

En el video, podemos ver a la actriz llorando secándose las lágrimas mientras que su perro la observa de muy cerca e incluso chilla ligeramente al verla tan afectada por la situación.

Dupeyron explica que el problema era que su documentación estaba en inglés y que vive en Estados Unidos con el canino: “Presenté todos mis papeles. Estoy aquí con mis maletas y no sé qué hacer”, comentó.

Cabe mencionar que la joven ha viajado anteriormente con Apollo, quien es su perro de apoyo emocional. Esta característica hace que la mascota sea vital para momentos donde ella pueda llegar a perder su estabilidad.

Posteriormente, Natasha publicó una historia donde aparece junto a Apollo, quien lleva el chaleco que lo identifica como un perro de servicio. “Qué pena llorar y subirlo aquí... No suelo hacer eso”, lamentó.

La actriz explicó que ya la contactaron de la aerolínea y le regresaran el dinero del vuelo, pero “muy probablemente será la última vez que vuelo con ellos” después del mal trago que vivió cuando le prohibieron volar con el can por algo que ella consideró como arbitrario.

Además, sostuvo: “Viajar con perro de servicio no debería ser complicado, pero la ignorancia y la falta de empatía lo vuelven todo más difícil”, señaló. “Llega un punto en que una se cuestiona seriamente buscar otras opciones para cuidar la salud física y mental en una sociedad que aún no lo entiende. Ojalá esto cambie”, finalizó.

Natasha Dupeyron llora por una aerolínea que le impidió viajar con su perro de servicio ı Foto: IG: @natdupeyron