El actor mexicano José Ángel Bichir, integrante de la reconocida familia del medio artístico Bichir, vivió días de incertidumbre tras haber sufrido un accidente que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia. El intérprete cayó del tercer piso de un edificio ubicado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

La noticia generó gran preocupación entre sus seguidores y colegas, quienes aguardaban actualizaciones sobre su estado de salud, pues su diagnóstico incluyó múltiples fracturas en el cuerpo y pérdida de dientes. Ahora, nuevas fotografías fueron difundidas en redes sociales y muestran cómo avanza su recuperación.

Publican nuevas fotos de José Ángel Bichir tras salir del hospital; continúa en recuperación

El viernes 13 de marzo, José Ángel Bichir cayó desde su departamento, ubicado en un tercer piso, en medio de un episodio de “confusión”, según explicó Yolanda Ventura, actriz y madrastra del histrión, y también aclaró que no se trató de un intento de hacerse daño.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital y declaraciones de la familia Bichir, el impacto provocó que el actor sufriera fracturas en la nariz, boca, clavícula y talón, además de la pérdida de varios dientes.

Tras varios días internado en estado delicado, José Ángel Bichir fue dado de alta y reapareció públicamente. En las imágenes compartidas por Televisa Espectáculos se le observa consciente y estable en un consultorio dental, aunque visiblemente afectado por las secuelas del accidente. Trae una bota ortopédica y un cabestrillo para brazo fracturado.

El actor recibió atención médica especializada en lesiones dentales, y continuará con el reposo en casa, así como con algunas revisiones periódicas para evitar complicaciones.

Además, el reportero Emilio Morales también publicó otras fotografías de José Ángel Bichir mientras era atendido por el personal del consultorio dental que le ayudará a recuperar sus dientes.

La familia Bichir ha señalado en diversas entrevistas que los gastos médicos del actor han sido elevados, aseguraron que han “consumido” gran parte de sus recursos. Patricia Pascual, madre del intérprete, explicó que la atención inmediata requirió un esfuerzo económico considerable.

Aunque aún no se ha definido una fecha de regreso a proyectos artísticos para José Ángel Bichir, la prioridad es garantizar su bienestar y una recuperación completa. Además, sus fans se encuentran aliviados de apreciar la recuperación del famoso.