La exchica reality chilena Tanza Varela y su esposo, el director de cine Matías Bize, vivieron días de angustia tras la hospitalización de su hija menor de apenas 11 meses.

La también actriz comentó con sus seguidores que la pequeña tuvo una misteriosa picadura “le dejó el piecito negro”, lo que generó gran preocupación en la familia y en sus seguidores. Te contamos qué ocurrió y cómo evoluciona la salud de la bebé.

¿Qué le pasó a la hija bebé de Tanza Valera?

El sábado por la mañana, la chilena compartió en Instagram que su hija menor, de 11 meses de edad, sufrió una picadura en el jardín de su casa. Según relató Tanza Valera, la bebé tuvo que ser hospitalizada, pues tenía el pie morado.

“Hospitalizada mi chiquita por una picada de un bicharraco que jamás se supo que fue. Le dejó el piecito negro y se pensó que fue una araña de rincón (violinista)", escribió la actriz junto a una fotografía de la niña.

Agregó que su bebé cumplirá esta semana su primer año de vida y pidió a sus seguidores le enviaran buenos deseos. “Próximo domingo cumple 1 año así es que mándenos todo su amor para que nos vayamos pronto a la casa. Por ahora estará hospitalizada durante toda esta semana”, añadió.

Además, Tanza Valera narró en otra publicación que los síntomas se extendieron rápidamente y otras pequeñas heridas en su cuerpo comenzaron a reaccionar de forma extraña, lo que llevó a la familia a acudir de inmediato a urgencias.

La hija de Tanza Varela fue hospitalizada ı Foto: IG consttantina

La famosa comentó que la niña fue conectada a máquinas de monitoreo y recibió diversos medicamentos mientras se realizaban exámenes y radiografías, pues se sospechaba que era la picadura de una araña de rincón (o violinista, como se le conoce en México). Sin embargo, los resultados descartaron esa hipótesis.

“Finalmente el diagnóstico es súper malo porque en realidad no hay diagnóstico claro. Esto fue evidentemente la picadura de un bichito, pero nunca se supo de qué bichito era”, explicó Tanza Varela.

Hace unas horas, la famosa chilena compartió con sus seguidores un video en el que aparece junto a su bebé y dio a conocer que la niña ya fue dada de alta. Además, agradeció el apoyo de sus fans y sus palabras de aliento.