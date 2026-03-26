Hombre mata a una mujer en tienda Pokemón de Tokio y se suicida

La policía arriba al lugar donde ocurrió el apuñalamiento en Tokio, el 26 de marzo del 2026.

Un hombre con un cuchillo apuñaló a una mujer en una tienda de Pokemón en el centro de Tokio, antes de suicidarse, informó la policía japonesa el jueves.

Los agentes acudieron rápidamente al lugar en un popular centro comercial tras recibir una llamada de emergencia que alertaba de un ataque perpetrado por un hombre armado con un cuchillo.

La policía indicó que la mujer, que fue apuñalada en el cuello, tenía veintitantos años y al parecer era empleada de la tienda ubicada en el segundo piso del edificio Sunshine City, que alberga comercios y oficinas.

Luego, el atacante se apuñaló en el cuello, señaló la policía de Tokio. Tanto el agresor como la víctima estaban en estado crítico cuando fueron trasladados al hospital y posteriormente se confirmó su fallecimiento, según la policía.

La tienda de Pokemón estaba abarrotada con decenas de otros clientes, incluidos niños. Un testigo dijo al Asahi que salió corriendo cuando escuchó a una mujer gritar pidiendo ayuda y el ruido de varios estantes cayendo al suelo. Cuando se dio vuelta, vio a un empleado con manchas de sangre en su camisa y a un hombre vestido de negro que se abría paso a la fuerza hacia un mostrador de ventas.

La televisora pública japonesa NHK informó que los compradores huían del lugar y que empleados de tiendas cercanas estaban bajando las persianas por seguridad.

“La gente corría desesperada mientras los empleados de los locales contiguos bajaban las persianas de seguridad para proteger a quienes estaban dentro”, aseguró NHK.

La policía de Tokio dijo que está investigando el ataque como un asesinato premeditado y se busca averiguar si el atacante tenía algún vínculo con la mujer. Por el momento no se ha revelado la identidad del asesino ni el posible móvil del crimen.

Japón tiene estrictas leyes de control de armas y los delitos violentos siguen siendo raros, sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento en los ataques con cuchillo.

En redes sociales circulan videos que fueron grabados por gente que estaba en la tienda de Pokemón tras el ataque. En las imágenes se aprecia a los empleados corriendo de un lado a otro y gente huyendo del centro comercial.