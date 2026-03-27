Dulce María confirma el nacimiento de su segunda hija con tierno VIDEO

La actriz y cantante Dulce María anunció a través de sus redes sociales el nacimiento de su segunda hija, a quien llamó Fernanda, Fue con un emotivo mensaje y video que la celebridad expresó la alegría al recibir a un nuevo integrante para su familia.

Dulce María confirma el nacimiento de su segunda hija

Fue en su cuenta de Instagram que Dulce María habló sobre el nacimiento de su segunda hija: “¡Bienvenida Fernanda! Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida, solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos", expresó.

“Estamos infinitamente agradecidos por tu vida, llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor. Morimos de ganas por recorrer la vida contigo. Te amamos bebita mágica”, finalizó la ex integrante de RBD.

En el video, podemos ver las manos de la familia unidas. Uno a uno, cada integrante abre sus manos, iniciando con el Paco Álvarez, el esposo de la actriz; después la cantante, luego su hija María Paula y finalmente, la mano de la recién nacida.

Dulce María ya había adelantado a inicios de marzo que su bebé nacería en ese mismo mes, pues publicó anteriormente una serie de fotos donde mostraba un pastel con la leyenda “coming soon, marzo 2026″.

Sin embargo, la famosa decidió mantener en privado la apariencia de su bebé recién nacida, al solo mostrar su pequeña mano en un video de pocos segundos en color blanco y negro; cabe mencionar que el rostro de su primogénita (que tiene 5 años de edad) sí es conocido por el público,

La noticia generó una ola inmediata de felicitaciones por parte de colegas del medio artístico y fanáticos alrededor del mundo, quienes han seguido de cerca la faceta materna de la cantante. Algunas de las reacciones fueron: