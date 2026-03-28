Pop up store de Deftones y Pumas: Precios, dónde está y cómo llegar

Una alianza inesperada se apodera de la Ciudad de México este fin de semana: La colaboración entre la banda californiana Deftones y el club de futbol Pumas de la UNAM.

Como parte de ello, se inauguró una pop up store que ofrece mercancía exclusiva y experiencias únicas para los fanáticos. El espacio fue creado con el objetivo de conectar la estética musical de Deftones con la identidad universitaria de Pumas, todo previo al esperado concierto de la agrupación en el Estadio GNP, el domingo.

No te pierdas de esta inolvidable experiencia y descubre cuáles son los precios, la ubicación de la tienda y cómo puedes llegar.

Pop up store de Deftones y Pumas: Precios

En la pop up store los fans de la banda californiana y del futbol universitario podrán adquirir merchandising exclusivo de la colaboración Deftones x Pumas, que incluye camisetas, sudaderas y accesorios con diseños que fusionan la estética de la banda con los colores y símbolos del club universitario.

Pumas x Mercadorama x Deftones



¿Qué tal la colaboración? De venta en la PopUp Store en Not A Gallery, en Insurgentes Sur.



¿Qué tal? pic.twitter.com/J9W4MuNGni — Análisis Puma (@AnalisisPuma) March 27, 2026

Los precios varían según la prenda, en redes sociales usuarios han difundido la lista de precios y, según esta información, las camisetas oficiales rondan los $2,200 pesos, mientras que las sudaderas y piezas de edición especial cuestan $2,900 pesos.

Además, la tienda ofrece la posibilidad de realizar tatuajes inspirados en el universo visual de Deftones, lo que añade un componente artístico y experiencial al evento. Otra opción son los pósters oficiales de la banda, con diseños que van desde el año 2001 hasta este 2026, que rondan los $800 pesos.

De igual forma, encontrarás disponibles tote bags, toallas, gorras, stickers, camisetas, chamarras, sudaderas y pines de Deftones, que van desde los 200 hasta los $1,100 pesos.

Saludos @Koggi desde la fila de la Pop-up store de los Deftones, maldita fila, aquí comparo los precios de las cosas que venderán hoy #KoggiEnConvoy pic.twitter.com/xJ1nNiup01 — Adler Zweig (@Heldenklage) March 27, 2026

¿Dónde está y cómo llegar?

La pop up store de Deftones y Pumas se ubica en Not A Gallery, en Insurgentes Sur 427, colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Estará abierta del 27 al 29 de marzo de 2026, con horarios de viernes y sábado de 13:00 a 20:00 horas, y domingo de 11:00 a 15:00 horas.

Para llegar, la ubicación en Insurgentes Sur es accesible mediante transporte público, la estación más cercana es Chilpancingo de la Línea 9 del Metro, además de múltiples rutas de autobuses que circulan por la avenida. También se recomienda a los fans que asistan que usen taxi por aplicación para evitar problemas de estacionamiento en la zona.