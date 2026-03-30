¿Quién era ‘Poli’ Armentano en la serie de Coppola, el representante?

¿Quién era ‘Poli’ Armentano de la serie de Coppola, el representante?

La serie televisiva Coppola, el representante narra el drama de la vida de Guillermo Coppola, el empresario argentino reconocido por haber sido el representante del futbolista Maradona por 18 años.

Actualmente se encuentra disponible una temporada de la serie en la plataforma Diseny+, pero la segunda temporada ya fue confirmada, por lo que se espera que próximamente sean estrenados los nuevos seis capítulos.

En la serie incluso se puede ver a Leopoldo “Poli” Armentano, un empresario argentino dueño de la discoteca El Cielo que es interpretado por Joaquín Ferreira en la serie Coppola, el representante.

Joaquín Ferreira interpretando a "Poli" Armentano en Coppola, el representante ı Foto: Especial

¿Quién era ‘Poli’ Armentano?

Lepoldo “Poli” Armentano nació el 1 de agosto de 1956 en Buenos Aires, Argentina, conocido bajo el apodo del Rey de la Noche por frecuentar a varias figuras conocidas en el medio del entretenimiento y en la política.

De acuerdo con la información que se conoce, Poli Armentano se encontraba en el restaurante “El Mirasol” la madrugada del 20 de abril de 1994 con Coppola y Ramón Hernández; el secretario del entonces presidente Carlos Menem, quienes eran sus amigos.

Posteriormente se dice que tanto Armentano como Coppola se dirigieron a Trumps, en donde permanecieron hasta alrededor de las 04:00 horas antes de que Poli se fuera a su casa a bordo de su BMW 320 de color rojo.

La información señala que Aementano se dirigió caminando hacia su departamento desde el estacionamiento del Automóvil Club Argentino, cuando un desconocido se acercó y le disparó con un revolver.

Guillermo Coppola, Zulema Menem y Lepoldo “Poli” Armentano ı Foto: Especial

Luego de este ataque directo, Armentano fue encontrado por el portero de su edificio tratando de ingresar, El Rey de la Noche logró subir cinco pisos para llegar a su departamento, y posteriormente fue trasladado al Hospital Fernández por la mañana; sin embargo, el empresario de 37 años de edad perdió la vida por la tarde del 22 de abril de 1994.

Los familiares de Armentano señalaron que posiblemente este había sido asesinado debido a que se negó a disribuir sustancias ilícitas dentro de sus boliches, pero esta hipótesis no pudo ser compribada.

Otras versiones señalan que presuntamente el responsable del asesinato de Armentano fue Carlos Menem Jr, pues este habría mandado a asesinar a el “Poli” por mantener una relación sentimental con su hermana, Zulema Menem, quien desmintió dicha relación.

Entre los posibles sospechosos de la muerte de “Poli” también surgió el nombre de Daniel Bellini, dueño de Pinar de Rocha quien presuntamente lo habría mandado a asesinar por una rivalidad y una deuda.

Hasta la actualidad no se ha determinado quién es el responsable del asesinato de Lepoldo “Poli” Armentano, y luego de varios años en los que se realizaron diversas investigaciones, la causa se archivo en 2008.

Lepoldo “Poli” Armentano ı Foto: Especial

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