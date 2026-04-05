Sugey Abrego anuncia que dejará OnlyFans tras accidente | VIDEO

La actriz mexicana Sugey Abrego, reapareció para hablar sobre el fuerte accidente doméstico que sufrió recientemente y el cual cambió por completo su forma de ver la vida y lo que quería hacer de su carrera a continuación.

El accidente por el que Sugey Abrego dejó OnlyFans

Sugey Abrego explicó que el accidente fue una caída en el baño, el cual le provocó un fuerte golpe en la cabeza. Esa situación la dejó inconsciente un par de días y habría puesto en riesgo su vida.

“Me resbalé en el baño y tuve un golpe muy fuerte en mi cabeza que me dejó inconsciente por más de 48 horas y que obviamente, viendo las estadísticas, hay gente que no despierta de esos golpes, es lo que comúnmente pueden decirse, se desnucó”, precisó.

Después del incidente, la actriz fue atendida por especialistas y por el momento, se encuentra en proceso de recuperación. El incidente le habría provocado secuelas por los medicamentos que sigue tomando.

“Ya voy saliendo, he recuperado todas mis habilidades neurológicas. De repente ando un poco lenta porque sigo con analgésicos. Ya van a pasar tres semanas”, apuntó antes de agregar que el neurólogo le recomendó regresar al teatro para ayudar con su memoria.

El accidente ha hecho que Sugey se haga varias decisiones personales y profesionales, además de priorizar el bienestar y tiempo con sus seres queridos, pues asegura que tiene “una segunda oportunidad de vida”.

Fue por este motivo que decidió hacer varios cambios, entre los que se encuentra abandonar la plataforma de OnlyFans, donde vendía contenido privado.

“Sí les puedo decir, ya dejé de vender calzones. O sea, sí hice una promesa allá arriba y dije: ‘Señor, hay cosas que ya tengo que dejar de hacer’. Yo creo que ya me voy a ir, poco a poco, alejando de eso que hice por necesidad”, expresó.

Sugey Abrego comentó que a partir de ahora, desea concentrarse en su carrera artística y particularmente en el teatro, ya que considera que su trabo está alcanzando un nuevo auge donde recibe buenas oportunidades. “Creo que ahora mi carrera como actriz, que ya está levantándose, me está dando otras oportunidades y lo tengo que valorar”, concluyó.