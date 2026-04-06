Tekashi 6ix9ine asegura que compartió celda con Nicolás Maduro: ‘No olía bien’ | VIDEO

A pocos días de su liberación, el rapero Tekashi 6ix9ine habló sobre su experiencia en prisión, pues asegura que mantuvo varias conversaciones con Nicolás Maduro, ex presidente de Venezuela y dio varios detalles más sobre su convivencia con el ex mandatario.

Recordemos que Tekashi 6ix9ine estuvo 90 días preso en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, donde también hay otras personalidades reconocidas, incluyendo a Nicolás Maduro, con quien el músico asegura que compartió celda.

Tekashi 6ix9ine ı Foto: Especial

Por su parte, el dictador fue capturado el 3 de enero del 2026 en el marco de la Operación Resolución Absoluta, ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos, donde irrumpieron en Venezuela para detener al político y llevarse al centro de reclusión mientras avanza su proceso judicial.

Tekashi 6ix9ine dice que Maduro olía mal en la cárcel

Después de salir de prisión, 6ix9ine participó en una transmisión en vivo con el creador de contenido Adin Ross, donde entregó detalles sobre su supuesta interacción con Maduro. En el directo, aseguró que el mandatario le dio los detalles de su captura.

“Me estuvo contando cuando lo arrestaron, cómo el ejército americano simplemente… fue una locura”, afirmó. “No quería molestarlo. No quería parecer como un fan… en cuanto él entró, yo estaba como: ‘Oye, lo que necesites’”.

🇻🇪🇺🇸 6ix9ine revela con admiración: “Dormí al lado de Nicolás Maduro y me firmó mi Sponge9ine”



El presidente venezolano, incluso secuestrado, dejó huella.



Le autografió el muñeco a Tekashi, le contó cómo lo secuestraron y compartió celda con él.



6ix9ine lo llamó LEGENDARIO y… pic.twitter.com/CUXbtNHmgJ — Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) April 6, 2026

También habló sobre la proximidad que tenía con Maduro, pues aseguró que estaban a una cama de distancia; cuando le preguntaron si compartía celda, él respondió: “Sí… Yo tomé la cama de Diddy… y Maduro durmió justo enfrente de mí”, en alusión al rapero Sean Combs.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los Internautas fue cuando mencionó que Maduro no tenía un buen olor: “No, olía bien… bueno, olía a mier** cuando salió de la caja, como de la unidad antiterrorista”, contó.

Sin embargo, explicó que esto cambió con el paso de los días, cuando tuvo oportunidad de asearse de manera adecuada: “Pero luego, ya sabes, pudo tomarse el tiempo de bañarse y esas cosas”, precisó.

Tras salir del centro penitenciario, Tekashi 6ix9ine mostró con orgullo la prueba de que en prisión se encontró con Nicolás Maduro en prisión, al compartir un peluche de Bob Esponja que habría sido firmado por él, en el que se lee: “Maduro. 2 de abril. Venezuela por siempre 6ix9ine 101”.