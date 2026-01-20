Tekashi 6ix9ine: ¿Por qué está preso y hasta cuándo va a estar en la cárcel?

El rapero estadoundense ha sido señalado por diversos delitos en varias ocasiones; e incluso ha cumplido sentencias desde 2015 tanto en libertad condicional como en arrestos domiciliarios y en la cárcel.

Tekashi 6ix9ine ha sido acusado por diversos delitos que lo han llevado a cumplir condenas con anterioridad, como la que se le otorgó al ser declarado culpable por abuso sexual de una menor de edad en 2015.

En 2018 Tekashi 6ix9ine, quien se encontraba en libertad condicional de cuatro años, enfrentó una condena de más de 47 años en la cárcel por pertenecer a una banda del crimen organizado conocida como Nine Trey Bloods, así como por su presunta participación en múltiples actos de violencia.

Entre dichos cargos también se encontraba tráfico de drogas, extorsión, participación durante un robo a mano armada, crimen organizado, e incluso la conspiración para cometer un asesinato.

Al presentar pruebas en contra de Nine Trey Bloods, Daniel Hernandez alias “Tekashi 6ix9ine” recibió tan solo una sentencia de dos años en prisión, pero en 2020 fue puesto en arresto domiciliario para terminar su condena, misma que finalizó en agosto del 2020.

Tekashi 6ix9ine ı Foto: Especial

¿Por qué Tekashi 6ix9ine está preso y hasta cuándo va a estar en la cárcel?

Actualmente el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine se encuentra recluido en el El Centro de Detención Metropolitano (MDC por sus siglas en ingés) de Brooklyn, Nueva York, en donde también se encuentra el venezolano Nicolás Maduro.

Tekashi 6ix9ine se encuentra recluido de nueva cuenta debido a que violó los acuerdos de su libertad provisional; sin embargo, él mismo se entregó a las autoridades neoyorquinas.

En 2024 Hernández fue detenido por presuntamente cometer violencia doméstica tras golpear a la cantante Yailin la más viral, quien era su pareja sentimental, pero le otorgaron libertad condicional en enero del año pasado.

65ac0086ccf3b.jpeg ı Foto: Especial

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional de República Dominitcana le impuso a Tekashi 6ix9ine una garantía económica de 8 mil 700 pesos mexicanos.

Además se le impidió salir de dicho país, debía presentarse cada dos meses a la Fiscalía de la capital dominicana y debía someterse a charlas sobre el manejo de la ira compo parte de las medidas de su libertad condicional.

Recientemente se dio a conocer en redes sociales una supuesta agresión cometida en contra del rapero estadounidense al interir de su celda, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes.

Tekashi 6ix9ine ı Foto: Especial

De acuerdo con la versión que circula en redes sociales, Tekashi 6ix9ine fue presuntamente agredido con armas blancas, y las decenas de puñaladas derivaron en la muerte del rapero estadounidense.

El cantante acumuló nuevos incidentes violentos durante su supervisión judicial, por lo que, de acuerdo con una publicación que Hernández realizó hace dos semanas en redes sociales, podría salir de prisión dentro de tres meses.

