Así fue como Luz Carreiro reveló su segundo embarazo: ‘Siguiente aventura’

La influencer mexicana Luz Carreiro, quien es conocida en redes sociales como Bee Traveler, se convirtió en tendencia tras revelarse que se encuentra embarazada de su segundo hijo, una noticia que llenó de emoción a su comunidad.

La noticia fue revelada a través de las redes sociales de Luz Carreiro, donde publicó un video de unos pocos segundos, en los que compartió la noticia en compañía de su hija Gaia y su pareja, Diego.

En el video, podemos ver a la familia en una terminal aérea con el texto “siguiente aventura... Bebé 2026″ mientras que el sonido dice “salida del vuelo con destino a la felicidad” y después suena un cover de la canción ‘Dreams’ de The Cranberries.

Gaia muestra con emoción las imágenes del ultrasonido que muestran al bebé de su mamá, mientras sonríe ampliamente. Después, Diego saca un pañalero color azul a cuatros y finalmente, Luz levanta su blusa color negro para mostrar su pancita.

La familia sonríe con mucha emoción y se abrazan antes de ponerse a bailar. “Una nueva gran aventura nos espera“, escribió Luz Carreiro.

Ante la publicación, muchas personas se cuestionaron si el video era verdad o por el contrario, se trataba de Inteligencia Artificial, por lo que la mujer publicó una historia con el ultrasonido más de cerca y aclaró “no es IA [...] lo grabamos en el aeropuerto de Bali”.

Así fue como Luz Carreiro reveló su segundo embarazo ı Foto: IG: @bee.traveler

“Gracias por todos sus hermosos mensajes. Les iré mostrando lo que fuimos viviendo estos meses desde que decidimos embarazarnos. Solo no las quiero aturdir”, comentó en otra historia donde mostraba su pancita acostada en la playa.

Luz Carreiro agregó que no se encuentra en una etapa tardía del embarazo: “Aún no estoy taaan panzona jejeje pero el ángulo así lo hacía ver”, comentó la creadora de contenido. Algunas reacciones de los Internautas fueron las siguientes: