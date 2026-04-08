Edgar Ramírez y Pablo Larraín serán homenajeados en el FICG 41

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) afina una edición 41 marcada por el peso de figuras clave del panorama internacional y una fuerte presencia latinoamericana. Del 17 al 25 de abril, el encuentro no sólo celebrará trayectorias consolidadas, sino que reforzará su papel como plataforma de diálogo entre industrias y miradas cinematográficas.

En ese contexto, el venezolano Edgar Ramírez será distinguido con el Homenaje Internacional, reconocimiento que subraya una carrera construida con riesgo, versatilidad y una constante búsqueda de personajes complejos. Su trabajo ha transitado con naturalidad entre producciones independientes y grandes estudios, posicionándolo como uno de los talentos latinoamericanos más influyentes de su generación.

Uno de sus momentos recientes más significativos es su labor como productor y protagonista de Aún es de noche en Caracas (2025), cinta que tuvo su estreno en el Festival de Cine de Venecia, consolidando una etapa en la que también impulsa historias desde su origen.

En el #FICG41 celebraremos la trayectoria de Edgar Ramírez (@edgarramirez25) con el Homenaje Internacional. 🎬



Nos vemos del 17 al 25 de abril en el lugar para tu historia. ✨



📸 John Russo. pic.twitter.com/FihAgocVh8 — FICG Oficial (@FICGoficial) March 24, 2026

A lo largo de su trayectoria, ha recibido importantes reconocimientos. Su interpretación en la miniserie Carlos (2010) le valió una nominación a los Golden Globes Awards, mientras que su participación en American Crime Story lo llevó a competir por el Primetime Emmy Awards. Estos hitos dan cuenta de su capacidad para encarnar figuras complejas con profundidad y matices.

Su filmografía incluye títulos de alcance global como Jungle Cruise (2021), junto a Dwayne Johnson y Emily Blunt; Agentes 355 (2022), con Jessica Chastain y Lupita Nyong’o; además de la comedia ¡Hoy sí! (2021), que se posicionó como la película más vista de la plataforma Netflix en más de 50 países. En televisión, también ha destacado en producciones como Dr. Death y The Undoing, una de las series más exitosas de HBO en años recientes.

En paralelo, el FICG 41 pondrá el foco en Chile, país Invitado de Honor, cuya cinematografía ha ganado reconocimiento internacional por su capacidad de abordar la memoria, la identidad y las tensiones sociales con una mirada crítica y estética sólida.

Dentro de este marco, Pablo Larraín recibirá el Homenaje Iberoamericano, consolidando su lugar como uno de los autores más influyentes del cine contemporáneo. Su obra ha explorado con agudeza la historia política de su país en películas como No (2012), El club (2015) y Neruda (2016), mientras que su incursión en el cine internacional con Jackie (2016), Spencer (2021) y Maria (2024) lo posiciona como una voz imprescindible en el retrato de figuras históricas.

En #FICG41 reconocemos a Pablo Larraín como una de las voces esenciales del cine contemporáneo con el Homenaje Iberoamericano. 🎬



Su filmografía ha explorado la memoria, la identidad y las tensiones políticas con una mirada profunda y contundente que ha resonado en todo el… pic.twitter.com/kSChnsEVqX — FICG Oficial (@FICGoficial) April 1, 2026

La presencia chilena se amplía con el reconocimiento a Sebastián Lelio, ganador del Óscar por Una mujer fantástica (2017), y a Maite Alberdi, una de las documentalistas más relevantes de la actualidad, nominada por El agente topo (2020) y La memoria infinita (2023).

La programación dedicada a Chile incluirá muestras contemporáneas, cine patrimonial, cortometrajes en competencia y una revisión de la obra de Alejandro Jodorowsky, figura de culto del cine de vanguardia.

Así, la edición 41 del FICG articula una conversación entre trayectorias consolidadas y nuevas voces, donde los reconocimientos a Edgar Ramírez y Pablo Larraín sintetizan el alcance de un festival que reafirma su vocación internacional sin perder de vista sus raíces latinoamericanas.