El estado de salud de Tito Fuentes de Molotov tras ser hospitalizado | VIDEO

Este miércoles 8 de abril, se reportó que Tito Fuentes, vocalista de la banda Molotov, fue hospitalizado para ser sometido a una nueva cirugía por las lesiones que sufrió como consecuencia de las adicciones que tuvo en el pasado.

¿Cuál es el estado de salud de Tito Fuentes?

Fue durante la transmisión del programa Sale el Sol que el integrante de Molotov, Micky Huidobro, dio detalles referentes al estado de salud de Tito Fuentes.

¿A Micky Huidoboro NO le gustaría COLABORAR con Belinda? ¿Te imaginas verlos juntos en el escenario?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/RrV5joPbHk — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 8, 2026

En ese sentido, el público explicó que su amigo fue intervenido para una cirugía reconstructiva. “Recién lo acaban de intervenir, la última vez hace dos semanas. Una de las mandas del doctor es dejarlo listo para este año”, explicó.

También comentó que el cantante se encuentra bien, pues ha tenido mucha voluntad para seguir adelante desde que comenzó su rehabilitación: “Empezó en el 2020, lleva seis años de todo esto, el primero encerrón fue en el 2020 en la pandemia, el segundo fue más adelante. A Tito lo quiero mucho, lo estimo mucho, es de mis mejores amigos”, sentenció.

También celebró “las agallas de hablar y asumirse como un enfermo”, pues le parece que es admirable y que no muchas personas se atreven a exhibir partes tan complejas de su persona como lo hace Tito.

Es sabido por voz del propio Tito Fuentes que ha enfrentado fuertes problemas de salud que lo llevaron a sufrir un coma inducido y someterse a diversas operaciones por una infección facial.

Incluso hace varios meses, el artista realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde se sinceró sobre el proceso de reconstrucción de su rostro.

En la descripción, escribió: “Aquí, hace aproximadamente un año, saliendo de la primera de una docena de intervenciones las cuales me encargué de arruinar de la uno a la diez”, comenzó con su explicación.

“Me llega mucho ‘Se hizo mierda la cara por DROGADICIO, la nariz, la voz, la garganta’ [..] En realidad estas heridas vienen de algo que no pude controlar y lo actué, lo que sentía , lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil NO VER o NO HABLAR”, reflexionó.

De este modo, Tito Fuentes mostró la importancia de la salud mental. “If you’re lonely u can talk to me (si te sientes solo puedes hablar conmigo) tipo de vibra mai frens”, señaló.