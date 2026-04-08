Karime Pindter, la verdadera matryoska: Fecha de estreno y dónde ver el documental de la influencer

Karime Pindter anunció el lanzamiento de su documental titulado La verdadera matryoska, en el que mostrará una faceta de su vida desconocida por millones de personas, una noticia que sorprendió a sus seguidores, quienes no esperaban el íntimo proyecto de la celebridad.

“Por primera vez tomo el control de mi historia para mostrarles que el verdadero espectáculo está en todo lo que nunca han podido ver… ¿listos para abrir cada capa?”, comentó Karime Pindter a través de redes sociales.

La influencer publicó un adelanto en sus redes sociales, en el que además, dejó ver que gran parte del documental fue grabado mientras que era la conductora de La Más Draga.

¿Cuándo y dónde se estrena el documental de Karime Pindter?

La propia influencer compartió en sus redes sociales los detalles sobre el estreno de Karime Pindter, la verdadera matryoska. Lo que más sorprendió al público es que el mismo llegará a las salas de cines de manera exclusiva.

Contrario a otras personalidades del medio artístico que han apostado por proyectos autobiográficos, la celebridad exhibirá su documental en Cinemex, lo que marcará un hito en su carrera, al llegar a la pantalla grande. La celebridad reveló que la cinta se estrena el próximo 23 de abril.

Hasta el momento, se desconoce si habrá una preventa de boletos o si el documental estará disponible en alguna plataforma de streaming. A pesar de todo, el proyecto ha despertado una alta expectativa entre los seguidores de la influencer, quienes ella llama cariñosamente “perrísimos”.

Karime es una de las creadoras de contenido más exitosas de la actualidad. Con 8 millones de seguidores tan solo en su cuenta de Instagram, la famosa ha destacado por sus diferentes proyectos.

Saltó a la fama por su participación en varias temporadas del programa Acapulco Shore; sin embargo, fue cuando estuvo en La Casa de los Famosos 2024 que obtuvo gran fama en México y otros países latinos.

Su personalidad divertida y relajada, así como su interés por la espiritualidad la convirtió en una personalidad admirada por el público que la llevó a convertirse en conductora de programas como La Más Draga y Hoy.

Karime Pindter ahora emprende un nuevo momento en su carrera, tras el anuncio de su documental que estará disponible en cines y la perfila como una de las celebridades mexicanas más influyentes del país.