Karime Pindter revela que ya tiene novio y aclara si hay planes de boda | VIDEO

Karime Pindter reveló que mantiene una relación formal con un nuevo novio y que espera un compromiso matrimonial para este año, una noticia que generó expectativa entre sus seguidores, quienes no sabían que la famosa estaba en una relación seria.

Karime Pindter revela que ya tiene novio

Fue durante la visita de Yordi Rosado a la casa de Karime Pindter que la ex integrante de La Casa de los Famosos México fue sorprendida con una serie de detalles, incluyendo un enorme arreglo de rosas en la entrada, que resultó ser un regalo de su actual pareja.

De acuerdo con lo que relató la modelo, apenas tiene un mes con su novio, motivo por el que la misma no había sido revelada de manera pública. La mujer contó que el vínculo nació después de una presentación que aceptó de manera casual.

“Me lo presentaron y dije: ‘bueno, así se conocieron Thalía y Tommy Mottola, voy a ir’“, contó sobre el encuentro. El flechazo fue inmediato pese a las diferencias entre ella y su pareja, quien se mantiene alejado del ámbito público.

Pindter aclaró a Yordi Rosado que su pareja no forma parte del mundo del entretenimiento ni tiene intención de hacerlo: “Lo padre es que no tiene nada que ver con el medio, no es público ni lo será”, afirmó ella.

El proceso para acoplarse sigue en curso, ya que la mujer admitió en su diálogo con el entrevistador que el hombre “no termina de entender” cuál es su trabajo.

De manera inevitable, llegó el momento en que Yordi mencionó la posibilidad de un matrimonio y ella admitió que entre sus planes para el futuro incluye “casarse, estar en paz, pasarla bomba, viajar con alguien”, entre otras cosas.

Durante el recorrido por su hogar, la atención se centró en un anillo de compromiso, aunque no se trató de una joya en físico, sino de una imagen que la influencer colocó en su “visión board 2026”, tabla en la que proyecta sus logros y metas personales.

“Tiene un anillo de compromiso gigantesco de Tiffany con una churumbela”, describió Yordi, ya que el tablero se lo mostró la influencer de manera privada.

Karime Pindter y su novio no se han presentado a sus familias, dado lo reciente de la relación, aunque la conductora remarcó que el compromiso y la boda forman parte de sus objetivos vitales más importantes.