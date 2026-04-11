Yolanda Saldívar seguirá en prisión: Texas le niega nuevamente la libertad condicional

El capítulo legal más doloroso de la música tejana no tendrá un cierre anticipado. A tres décadas del crimen que conmocionó al mundo, las autoridades de Texas han negado la libertad condicional a Yolanda Saldívar, la mujer que terminó con la vida de Selena Quintanilla en 1995.

Aunque Saldívar ya cumplió el tiempo mínimo requerido por la ley para solicitar este beneficio, un panel de tres integrantes de la Junta de Indultos y Libertad Condicional determinó que su situación no cambiará.

Para los seguidores de la Reina del Tex-Mex y para la familia Quintanilla, esta resolución no es solo un trámite administrativo, sino un acto de justicia que coincide simbólicamente con el 31 aniversario luctuoso de la cantante.

Selena Quintanilla ı Foto: IG: @selenaqofficial

¿Por qué negaron la libertad a Yolanda Saldívar?

La decisión de la junta de Texas se basó en un análisis de riesgo exhaustivo que va más allá del tiempo acumulado en la celda.

El panel encargado de revisar el caso concluyó que Yolanda Saldívar aún representa un “peligro para la sociedad”, determinando que su liberación supondría un riesgo potencial para la seguridad pública.

A esto se suma la gravedad del delito cometido en 1995, donde el impacto del asesinato, junto a la traición y el desvío de recursos que lo rodearon, continúa siendo un factor en su contra.

Además tras un exhaustivo análisis de riesgo y comportamiento en el penal de Gatesville, las autoridades determinaron que Saldívar, quien hoy tiene 65 años, no es elegible para reintegrarse a la comunidad por el momento.

Ahora deberá esperar un largo periodo para intentar de nuevo su salida. Su próxima revisión ha sido programada para marzo de 2030.

El crimen, ocurrido el 31 de marzo de 1995 en un motel de Corpus Christi, Texas, dejó una herida abierta en la comunidad latina.

A sus 23 años, Selena estaba en la cúspide de su carrera, hoy su música no solo permanece vigente en hogares y celebraciones, sino que su figura se ha consolidado como un referente cultural inamovible.

Para millones de fans, que Yolanda Saldívar permanezca tras las rejas es un reconocimiento al impacto duradero de la artista que unió a México y Estados Unidos a través de su voz.