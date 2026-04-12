Se confirmó la muerte de Asha Bhosle, una de las voces más emblemáticas y queridas de la industria de la música india y el cine de Bollywood. Su partida marca el final de una era en la que su talento vocal y su versatilidad artística definieron generaciones enteras de canciones y películas emblemáticas.

La cantante era ampliamente reconocida por su capacidad de interpretar desde melodías románticas hasta piezas llenas de energía. Bhosle deja tras de sí un legado inmenso que trasciende fronteras y continúa inspirando a artistas de todo el mundo.

Tras el fallecimiento de la intérprete, la comunidad artística de la India ha compartido en redes sociales su tristeza y enviado sus condolencias a la familia de Asha Bhosle.

Muere Asha Bhosle, la voz mágica de Bollywood

Asha Bhosle murió a los 92 años en Bombay a causa de un fallo multiorgánico, informaron medios locales. Su hijo Anand Bhosle declaró a los reporteros: “Mi madre falleció hoy. La gente podrá rendirle homenaje a partir de las 11 de la mañana en su residencia, y el funeral se celebrará por la tarde”.

Mientras que un médico del hospital Breach Candy, centro donde estuvo internada, afirmó que la artista había sido ingresada el sábado tras sufrir agotamiento extremo y una infección pulmonar.

Remembering Asha Bhosle a legend whose melodies became the soundtrack of our lives. Her voice carried every emotion imaginable, touching hearts across time and generations.

An era ends, but her music will echo forever.

Rest in peace 🙏

#AshaBhosle pic.twitter.com/4vQaSsTvLY — Gulmohar 🌸 (@Bekaarbaate) April 12, 2026

Asha Bhosle nació en 1933 en Sangli, India. Inició su carrera en la década de 1940 y rápidamente se convirtió en una de las cantantes de playback más importantes de Bollywood. Hermana menor de la legendaria Lata Mangeshkar, supo construir su propio camino con un estilo único, caracterizado por su capacidad de adaptarse a distintos géneros musicales.

A lo largo de más de siete décadas de trayectoria, Asha Bhosle grabó miles de canciones en diversos idiomas, convirtiéndose en una de las artistas más prolíficas de la historia. Su voz se escuchó en clásicos del cine indio como Umrao Jaan (1981), donde interpretó temas inolvidables, y en colaboraciones con compositores de renombre como R.D. Burman, con quien además compartió una relación personal.

Entre sus canciones más recordadas destacan “Dum Maro Dum”, “Chura Liya Hai Tumne Jo Dil Ko” y “Piya Tu Ab To Aaja”, piezas que marcaron época y que aún hoy son referentes de la música popular india.