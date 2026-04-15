SOMBR en México: ¿Cuándo salen a la venta los boletos?

¿Cuándo es la venta de boletos de SOMBR en México?

El cantante neoyorquino Shane Michael Boose, mejor conocido como SOMBR se presentará en México en julio, y pronto saldrán a la venta los boletos para que sus seguidores puedan asistir a verlo en el Pepsi Center.

Después de haber tenido un gran éxito en 2025 justo antes de cumplir los 20 años de edad, el cantante estadounidense logró entrar en dos ocasiones a la lista de éxitos musicales Hot 100 de Billboard.

Tal como le ha ocurrido a muchos artistas que han salido a la luz recientemente, el cantautor Sombr logró un mayor reconocimiento luego de que sus canciones lograran hacerse virales en la red social TikTok.

SOMBR ı Foto: Especial

Fecha de venta de boletos de SOMBR

El miércoles 22 de julio a las 21:00 horas se llevará a cabo el concierto de SOMBR en el Pepsi Center, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

La venta de boletos estará dividida en dos días, de acuerdo con la página oficial de Ticketmaster; uno será para preventa y otro para venta general.

El día jueves 16 de abril a las 11:00 horas GMT-6 se realizará la Preventa Banamex y la Preventa Banamex Paquetes VIP, por lo que solo las personas con ese tipo de tarjeta bancaria podrán acceder a esta.

SOMBR ı Foto: Especial

Mientras que el día viernes 17 de abril a las 10:00 horas GMT-6 se realizará la venta general para todas las personas que cuenten con otro tipo de medio de pago.

Actualmente se encuentra disponible el mapa de asientos en la página de Ticketmaster; sin embargo, precisan que la distribución final y el mapa de asientos están sujetos a cambios.

Venta de boletos de SOMBR en México ı Foto: Captura de pantalla

Para poder realizar una compra en Ticketmaster las personas deben crear una cuenta o ingresar a la que ya tienen y verificar que su información como correo electrónico, teléfono y datos de pago estén actualizados.

También deben configurar los recordatorios para las ventas, y se recomienda entrar 15 minutos antes de que comiencen las ventas para estar listos y realizar la compra en preventa o venta general.

Es necesario que se desactive cualquier VPN, retransmisión privada o extensiones del navegador que oculten tu dirección IP, pues estas podrían hacerte parecer un bot e imposibilitar tu compra.

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