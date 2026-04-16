El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Lucha Moreno, madre de Mimí, integrante del icónico grupo pop Flans. La noticia fue confirmada por la propia cantante en redes sociales, donde expresó su profundo dolor y recordó a su madre como una mujer fuerte y de corazón puro.

"Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa … se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor.. guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro“, escribió la intérprete mexicana.

“Buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho… vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos", añadió Mimí de Flans. La mamá de la cantante muere a un año de la partida de su esposo, el cantante ranchero José Juan.

TE RECOMENDAMOS: Enfrentan multas millonarias Jurado falla monopolio de Ticketmaster

Sin embargo, Lucha Moreno fue mucho más que la madre de Mimí, pues tuvo una carrera reconocida en el mundo cinematográfico, de la época del Cine de Oro mexicano, y la música. Conoce su trayectoria.

¿Quién es la mamá de Mimí de Fans que falleció?

Lucha Moreno, cuyo nombre real era Irma Gloria Ochoa Salinas, nació en Monterrey, México, el 23 de abril de 1939, y se convirtió en una de las figuras más destacadas de la música ranchera y del cine mexicano. Su carrera artística inició en la década de los cincuenta, cuando su potente voz y estilo interpretativo la llevaron a compartir escenario con grandes exponentes del género.

Triste noticia



Murió la actriz y cantante Lucha Moreno, considerada una de las pioneras del género ranchero.



Su hija, Mimí, integrante de Flans, escribió un emotivo mensaje para despedirla:



“Que difícil.... Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de… pic.twitter.com/0LTzXwg4xz — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) April 15, 2026

Su talento también la llevó al cine, donde participó en producciones emblemáticas del Cine de Oro mexicano, como La noche de mi mal, No soy monedita de oro, Escuela para solteras y Lupe balazos, así como en otras cintas que reflejaban la vida y costumbres de la sociedad de aquel entonces. Además, fue parte de la telenovela Quinceañera, Amor en silencio y Te sigo amando.

A lo largo de su trayectoria, Lucha Moreno fue reconocida por su versatilidad y por mantener viva la tradición ranchera, al tiempo que incursionaba en la actuación con gran naturalidad.