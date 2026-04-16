The Friends Experience llega a la CDMX: Fechas, precios y ubicación de la experiencia inmersiva

Conoce los sets más emblemáticos de la serie en la CDMX

El fenómeno cultural de la serie Friends aterriza finalmente en la Ciudad de México. The Friends Experience, una exhibición interactiva que ha triunfado en 32 ciudades del mundo, abrirá sus puertas en la capital este mayo de 2026.

Creada por Warner Bros. Discovery y OGX Productions, esta experiencia permite a los fans convertirse en protagonistas de los momentos más memorables de la serie, desde sentarse en el icónico sofá naranja hasta recrear la famosa escena del Pivot!

La experiencia incluye sets, utilería y vestimenta original ı Foto: Especial

Ubicación y fechas clave

La exhibición se instalará en el Casino del Bosque del Lienzo Charro, en la alcaldía Miguel Hidalgo (Av. Constituyentes 500). Estos son las fechas que debes anotar:

Apertura: 15 de mayo de 2026.

Preventa: 21 de abril.

Venta general: 22 de abril a través de la plataforma Fever.

Se recomienda registrarse en la lista de espera del sitio oficial, ya que se espera una demanda muy alta, puedes hacerlo en este enlace: feverup.com

La experiencia está diseñada para ser totalmente inmersiva, permitiendo a los visitantes explorar recreaciones exactas de los escenarios más icónicos de la serie.

Durante el recorrido, los fans podrán visitar el Central Perk para tomarse la foto grupal perfecta en su famoso sillón naranja, entrar al hogar de Monica y Rachel o descansar en los sillones reclinables de Chandler y Joey dentro de sus departamentos.

Además, la exhibición cuenta con momentos interactivos donde es posible posar frente a la fuente del inicio de la serie con los paraguas de colores o intentar subir el sofá de Ross por la escalera, complementando la visita con una galería que incluye utilería, vestuario original y datos curiosos sobre la producción de los años 90.

Costos estimados

Aunque los precios se confirmarán oficialmente durante la preventa, se estima que la entrada general tenga un costo base de entre $450 y $550 pesos. También habrá paquetes VIP y boletos flexibles que podrían rondar los $850 pesos, incluyendo beneficios adicionales o mercancía exclusiva.

Esta exhibición es una celebración de la amistad que une a varias generaciones de seguidores. Prepara tu cámara y tu mejor estilo noventero, porque el espíritu de Nueva York llega muy pronto a la CDMX.