Hospitalizan a Christina Applegate, ¿Cuál es el estado de salud de la actriz de ‘Friends’?

La actriz americana Christina Applegate, reconocida por su participación en Friends y su papel protagónico en la serie Married with children y formar parte de la serie Friends, fue ingresada a un centro médico a finales del mes de marzo, de acuerdo con medios como TMZ.

Hasta el momento, se desconoce si Christina Applegate ingresó al nosocomio por motivos relacionados a la esclerosis múltiple con la que lucha desde hace varios años. Su representante ha evitado dar declaraciones detalladas a la prensa sobre la situación de salud de la artista.

Christina Applegate has been hospitalized in Los Angeles since late March, @TMZ reports. pic.twitter.com/tTT70J3o7C — Pop Crave (@PopCrave) April 17, 2026

“No haré declaraciones sobre si ella sigue hospitalizada o cuáles son sus tratamientos médicos”, dijo un portavoz de la actriz. “Ella tiene un historial complejo de condiciones médicas, de las cuales ha hablado abiertamente en su autobiografía y en su podcast”, agregó.

La famosa fue diagnosticada con esclerosis múltiple desde el 2021, por lo que lleva varios años luchando en contra de su enfermedad. Desde ese entonces, ha hablado de manera abierta sobre su padecimiento.

Apenas fue en febrero del 2026 que la mujer dio a conocer que por el dolor que padece, estuvo gran parte del día confinada a la cama. En una entrevista para la revista People, confesó que le cuesta trabajo realizar actividades como llevar a su hija de 15 años a la escuela.

En marzo de este año, publicó una autobiografía en la que habla de su ascenso a la fama a finales de los ochenta gracias a la comedia Married with children y su batalla contra la esclerosis múltiple.

¿Quién es Christina Applegate?

Christina Applegate es una actriz estadounidense reconocida por su trabajo en televisión y cine. A lo largo de los años, ha enfrentado fuertes problemas de salud.

En 2008, fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que tuvo que someterse a una doble mastectomía, y en 2021 reveló que padece esclerosis múltiple, una enfermedad crónica y autoinmune del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal).

El sistema inmunológico ataca por error la mielina, la capa protectora de los nervios, interrumpiendo la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. La enfermedad impactó su movilidad y calidad de vida de manera significativa.