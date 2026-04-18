The Rose en la Arena CDMX: Lista oficial de precios y fecha para su concierto

The Rose llega a la Arena CDMX este 17 de junio

Las peticiones de los seguidores de The Rose han sido escuchadas. La aclamada banda originaria de Corea del Sur ha confirmado su regreso a tierras aztecas como parte de su nueva gira, aquí los detalles sobre su presentación en la Arena CDMX el próximo 17 de junio.

Conocidos por su estilo indie-rock y baladas emocionales, los integrantes de The Rose prometen una noche épica en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México.

Si planeas asistir, aquí te presentamos el desglose completo de precios y las experiencias exclusivas que ofrecen para sus fans más dedicados.

Vive toda la experiencia con alguno de sus paquetes VIP ı Foto: Redes sociales

The Rose en la Arena CDMX: Precios

Los boletos ya están disponibles a través del sistema Superboletos. La oferta es amplia y se adapta a distintos presupuestos, desde zonas generales hasta las más cercanas al escenario:

Rojo: $5,010 pesos

Naranja: $4,583 pesos

Plata: $4,278 pesos

Amarillo: $3,785 pesos

Verde: $3,095 pesos

Azul: $2,593 pesos

Super Palco: $2,217 pesos

Aqua: $1,840 pesos

Morado: $1,464 pesos

Celeste: $1,087 pesos

¿Qué incluyen los paquetes VIP?

Para quienes buscan una experiencia más cercana con la banda, se han habilitado tres paquetes VIP con beneficios que van desde el acceso a la prueba de sonido hasta encuentros personales:

The ROSETOPIA Package ($15,380 pesos): El nivel más alto. Incluye la firma de una de las banderas que estará en el escenario, acceso al soundcheck , Meet & Greet y la oportunidad de una selfie con los artistas.

The EUPHORIA Package ($8,060 pesos): Incluye firma de bandera, acceso al soundcheck y un “Bye touch” (despedida cercana al finalizar el show).

The BLOOM Package ($5,620 pesos): Incluye firma de bandera y acceso exclusivo al soundcheck.

Las entradas ya se encuentran a la venta en el sitio oficial de Superboletos. Debido a la alta demanda que suele generar la agrupación en México, se recomienda realizar la compra lo antes posible, ya que se espera que las zonas preferentes y los paquetes VIP se agoten en tiempo récord.