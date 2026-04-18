The xx sorprende con playera “pirata” hecha en México: ¿Dónde comprar su nueva merch?

En un gesto que ha conmovido a sus seguidores y celebrado la cultura popular mexicana, la banda británica The xx ha decidido “oficializar” la piratería. Tras su reciente paso por la Ciudad de México, la agrupación puso a la venta una playera inspirada directamente en los diseños no oficiales que encontraron en los puestos ambulantes a las afueras de sus conciertos.

Lo que comenzó como una curiosidad callejera se convirtió en un fenómeno viral cuando Oliver Sim, bajista y cantante de la banda, apareció en el escenario usando una camiseta donde los integrantes de la agrupación aparecen retratados como tiernos gatitos.

La historia de esta prenda, ahora bautizada oficialmente como “The xx cat”, es un reconocimiento al ingenio mexicano.

La prenda estará limitada a 100 ejemplares ı Foto: Especial

Durante su estancia en la capital, los músicos quedaron impresionados por la estética de la mercancía no oficial, gráficos simples, tipografías llamativas y una creatividad que, en ocasiones, supera a los productos de línea.

“Hemos creado esta pieza para celebrar la increíble mercancía pirata que encontramos fuera de nuestros espectáculos en México. La atención al detalle y la pura gama de creatividad fue increíble y conmovedor de ver”, compartió la banda a través de sus redes sociales.

A diferencia de otras marcas que suelen apropiarse de estéticas populares sin dar crédito, The xx localizó a la mente creativa detrás de los “michis”. El diseño fue atribuido a un artista local conocido como Double.

Como parte de este guiño a sus fans locales, la banda anunció que el lanzamiento es una edición limitada de solo 100 piezas.

Lo más destacado es que todas las ganancias generadas por la venta de estas playeras serán divididas en un 50/50 con el diseñador original, sentando un precedente de ética y respeto por el trabajo de los artistas urbanos.

¿Dónde comprar la playera de The xx?

Si eres un verdadero fan y quieres obtener esta pieza de colección que mezcla la melancolía del indie británico con el color del tianguis mexicano, toma nota.

Punto de venta: Únicamente a través de la tienda oficial en línea de The xx , en la página Únicamente a través de la, en la página shop.thexx

Disponibilidad: Se trata de una edición limitada de 100 unidades, por lo que se espera que se agoten. Su precio es de 700 pesos mexicanos.

Este lanzamiento no solo es un objeto de deseo para los coleccionistas, sino una declaración de amor de The xx hacia México, entendiendo que, a veces, la versión que realmente conecta con el público es la que nace en la calle.