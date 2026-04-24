Kimberly La Más Preciosa casi se pelea a golpes en La Casa del Campo | VIDEO

Kimberly La Más Preciosa se pelea a golpes en La Casa del Campo

La influencer mexicana Kimberly La Más Preciosa se convirtió en el centro de la polémica tras protagonizar una fuerte pelea física en La Casa del Campo, un polémico reality show en Internet que ha destacadotras su reciente estreno.

A pesar de que en este tipo de programas se espera ver una convivencia divertida, las tensiones aumentaron en La Casa del Campo después de que señalaron a un participante de esconder los víveres, a lo que Kimberly decidió confrontarlo de manera directa.

Kimberly La Más Preciosa se pelea a golpes

Las redes sociales captaron el momento en que la integrante de Las Perdidas se encuentra en medio de una discusión con el participante que escondió la comida y le dice que no se meta con las mujeres y que no teme llegar a los golpes de ser necesario.

Después de unos momentos más en los que ella se muestra molesta, ella le dice que no quiere nada a su vez que le tira el agua que él llevaba en un vaso. “Estoy pidiendo un respeto”, exclamó ella, mientras que otra chica le advierte al sujeto que no se meta con Kimberly.

Kim es la primera que lanza un vaso contra la persona; es entonces que la persona le lanza un vaso con agua con fuerza y ella reacciona muy molesta acercándose a él antes de ser detenida por sus compañeras.

➖ IMÁGENES SENSIBLES ➖ Fuerte enfrentamiento de KIMBERLY LA MAS PRECIOSA en el reality de bajo presupuesto PR LA CASA DE CAMPO ‼️😳



"Yo soy buena, y como todos somos buenos ... también somos malos" pic.twitter.com/kvWIDDoaz6 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 24, 2026

Es en ese momento que comienzan los forcejeos y tratan de vitar que haya una ronda de golpes, aunque Kimberly le alcanza a lanzar un vaso a su rival. El momento genera gran polémica entre los participantes que mencionan que no es el contenido que desean dar en el proyecto.

Algunas de las reacciones por el momento fueron:

"Sean criticadas, odiadas, funadas. Pero las perdidas siempre levantan el evento“.

“¿Y eso está grabado con cámara del 2003?"

"Pues al menos da mas contenido que varias que están en otras casas“.

“Le están pique y pique la cresta”.

La Casa del Campo es un show de Puerto Rico grabado en una zona rural que se transmite de manera gratuita en YouTube. Entre las figuras más mencionadas se encuentran Kimberly La Más Preciosa junto a personajes como La Putarka, Liza Manfredi y el dúo Los Pepes.