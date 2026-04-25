Aczino en FMS Internacional 2026: Todo sobre el máximo exponente de México en la gran final

Tricampeón Internacional de Red Bull, inició su carrera a los 16 años

El freestyle mundial se detiene hoy para presenciar lo que podría ser una nueva página dorada en la carrera de Mauricio Hernández González, mejor conocido como Aczino. La gran final de la FMS Internacional 2026 llega a territorio mexicano, y el “Mau” está listo para demostrar por qué es el rival a vencer en cualquier escenario.

Aczino es orgullosamente originario de Nezahualcóyotl, Estado de México. Su historia en el freestyle comenzó en 2007, cuando apenas era un adolescente de 16 años apodado “Asesino Serial”.

Sus inicios estuvieron marcados por las plazas de su barrio y las rimas en el transporte público, participando en torneos underground como la 2vs2 Street Freestyle.

Aczino vs Azuky en la jornada 3 FMS World Series ı Foto: YT: @Urbanroosters

Su nombre explotó a nivel nacional en 2008 cuando, con solo 17 años, llegó a la final de Red Bull Batalla de los Gallos México, dejando claro que su agresividad e ingenio cambiarían el juego para siempre.

¿Qué premios tiene Aczino?

Aczino es el freestyler con más trofeos en la historia de la disciplina. Su dominio es tal que muchos lo consideran el GOAT, el mejor de todos los tiempos por su traducción del inglés. Sus vitrinas incluyen:

Tricampeón Internacional de Red Bull (2017, 2021, 2022): El único en ganar tres veces el cinturón mundial de esta competencia.

Bicampeón de FMS Internacional (2020 y 2025): Hoy busca su tercera corona en este formato.

Campeón invicto de FMS México: También ostenta títulos en FMS Colombia.

Multicampeón de God Level: Títulos mundiales en formatos de parejas y equipos.

La FMS Internacional 2026

La participación de Aczino en Ciudad Juárez no es una más, es la defensa de su trono en tierras mexicanas. Al ser el vigente campeón, entra directamente a los octavos de final, llegando con la mente fresca y sin el desgaste de las eliminatorias previas.

Se espera que la Plaza de la Mexicanidad se entregue por completo al “Mau”, creando una atmósfera que suele intimidar a cualquier rival extranjero que se atreva a ponerse frente a su micrófono.

Si hoy levanta el trofeo, se convertirá en el primer Tricampeón de FMS Internacional, unificando sus récords de Red Bull y FMS, cerrando definitivamente el debate sobre quién es el máximo exponente de todos los tiempos.