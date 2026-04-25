Se anunció que el spin-off de The Boys, Gen V, fue cancelado. Pero no todo son malas noticias para los fanáticos de la serie.

Este universo continuará expandiéndose con nuevas producciones que buscan profundizar en los orígenes de la corporación más temida de los “supes”. Prime Video se prepara para el lanzamiento de Vought Rising, una precuela que revelará algunos secretos sobre los primeros años de la compañía y los personajes que cimentaron su poder.

Si deseas saber cuándo podrás ver la precuela de The Boys en la pantalla chica y fascinarte con esta historia, continúa leyendo La Razón de México.

Vought Rising: Fecha de estreno y de qué trata la precuela de The Boys

La serie Vought Rising fue anunciada en la Comic-Con de 2024 y se rodó en Toronto, Canadá, entre agosto de 2025 y marzo de 2026, por lo que estaría en fase de edición.

El estreno de esta precuela de The Boys está programado para 2027 a través de la plataforma Amazon Prime Video; está pensado como un proyecto de largo plazo, por lo que podría desarrollarse en varias temporadas.

La trama está ambientada en la década de 1950 y se centra en los orígenes de Vought International, el desarrollo inicial del Compound V y la transición de los superhéroes de roles militares hacia figuras públicas. La historia incorpora la sátira y el misterio, con un eje narrativo en torno a un asesinato que destapa la corrupción y los experimentos dentro de la corporación.

‘VOUGHT RISING’ will run for multiple seasons!



According to Jensen Ackles, the project was pitched as a long-term show which he enthusiastically accepted. ’THE BOYS’ showrunner Eric Kripke indicated that showrunner Paul Grellong already has exciting ideas for future seasons! pic.twitter.com/2gZQBKF7KF — Vought Crave (@VoughtCrave) April 20, 2026

Entre los protagonistas de Vought Rising destacan Jensen Ackles, quien retoma su papel como Soldier Boy, y Aya Cash, que interpreta a Klara Risinger, conocida más adelante como Stormfront. El elenco incluye también a Mason Dye (Bombsight), Elizabeth Posey (Private Angel) y Will Hochman (Torpedo), además de actores como KiKi Layne, Brian J. Smith y Nicolò Pasetti en roles regulares.

La precuela de The Boys también explorará las primeras misiones de Soldier Boy, las manipulaciones de Stormfront y el ascenso de Vought como corporación dominante. El primer episodio lleva por título “Red Scare”, en referencia al clima de paranoia política de la época.