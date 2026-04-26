Película ‘Apex’ de Netflix: ¿Quiénes forman parte del reparto?

“Apex” de Netflix se estrenó el 24 de abril del 2026; es una película de acción, suspenso y supervivencia dirigida por Baltasar Kormákur y escrita por Jeremy Robbins que fue filmada en Sídney, y nueva Gales del Sur en Australia.

Durante esta película se puede ver el desarrollo del drama luego de que Sasha y Tommy no logran llegar al punto más alto de la pared del Troll cuando se encuentran haciendo rápel, pues una avalancha derribó a Tommy.

Sasha logra sostenerse a los cables que la sujetaban, por lo que después de unos meses de la muerte de Tommy pudo ir al Parque Nacional Wandarrá totalmente sola; sin saber la serie de eventos desafortunados que estarían por venir.

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Reparto de “Apex” de Netflix

El elenco principal de Apex es el siguiente:

Charlize Theron como Sasha

Eric Bana como Tommy

Taron Egerton como Ben

Matt Whealan como cazador

Bessie Holland como cajera

Aaron Pedersen como guardaparques

Además también cuenta con la participación de Rob Carlton, Duncan Fellows, Julia Ohannessian, Niam Hogan, Willow Seager, Zac Garred, y Caitlin Staesey.

Ápex de Netflix ı Foto: Captura de pantalla

La protagonista de Apex, Charlize Theron estuvo bajo un arduo entrenamiento para poder prepararse para su papel como escaladora, por lo que gran parte de las escenas de Sasha escalando gueron realizadas por ella misma y no por un doble de acrobacias.

En Apex se puede ver que a pesar de que Sasha fue advertida sobre desapariciones que han ocurrido en el Parque Nacional Wandarra, esta decide continuar con su camino hacia Grand Isle Narrows.

Durante la película Sasha tiene un encuentro con dos cazadores que se alejan luego de que Ben interviniera; posteriormente Ben le ofrece a Sasha dos rutas para poder llegar a Gran Isle Narrows.

Este no es el único encuentro que se dará durante Apex entre Ben y Sasha, pues mientras esta acampa durante la noche después de haber navegando en kayak pierde su mochila, por lo que al día siguiente durante su búsqueda se encuentra con Ben.

Ápex de Netflix ı Foto: Captura de pantalla

En la película se puede apreciar el ambiente tenso que existe entre Ben y Sasha luego de que este admitiera haber robado la mochila de la escaladora; y posteriormente se origina una trama basada en la larga pelea y peresecución entre ambos personajes.

Si eres una persona que gusta de la acción, aventura, suspenso y thriller la película Apex podría ser una gran opción para pasar una tarde o noche disfrutando del nuevo estreno de Netflix.

Ápex de Netflix ı Foto: Captura de pantalla

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