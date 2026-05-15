Muere la actriz Claudine Longet, acusada de disparar a su novio Vladimir Sabich, esquiador olímpico

Claudine Longet, la cantante y actriz francesa que estuvo en el centro de un juicio por homicidio involuntario muy publicitado tras ser acusada del tiroteo mortal a su novio, el esquiador olímpico Vladimir Spider Sabich, ha fallecido a los 84 años.

El sobrino de Longet, Bryan Longet, anunció su fallecimiento en una publicación en redes sociales el jueves. “Has sido una verdadera inspiración en mi vida y siempre lo serás”, escribió. “Otra estrella en el cielo. Gracias por todo, tía”.

Contactado por teléfono por The Associated Press, confirmó que Claudine Longet había fallecido, pero no reveló la causa de su muerte.

Longet era una parisina de nacimiento que había actuado desde la infancia. Apareció en numerosos programas de televisión, grabó álbumes de éxito como Claudine y fue ampliamente conocida por la balada de estilo bossa nova “Nothing to Lose”, un punto culminante de la película de 1968 The Party protagonizada por Longet y Peter Sellers.

Claudine Longet y Andy Williams en Los Ángeles, en 1964. ı Foto: AP

En ese momento, estaba casada con el cantante Andy Williams, a quien conoció a principios de los años 60 mientras bailaba en Las Vegas. Pero a mediados de los años 70, ella y Williams se divorciaron y vivía cerca de Aspen, Colorado, con Vladimir Sabich, que había competido por Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1968.

El 21 de marzo de 1976, un día que sería objeto de escrutinio durante mucho tiempo, ella le disparó en su casa con una pistola Luger que alegaría que él le había estado mostrando y que disparó accidentalmente. Sabich, de 31 años, murió por un solo disparo en el abdomen; Claudine Longet le acompañó en la ambulancia hasta el hospital.

Su juicio en Aspen atrajo la atención mundial. Williams estuvo entre los presentes, escoltándola de ida y vuelta al juzgado, pagando sus honorarios legales y apoyando a su exmujer y madre de sus tres hijos.

“Me pareció injusto, pensé que era inocente, pensé que fue un accidente”, dijo Williams a CBS This Morning en 2009.

Claudine Longet había sido acusada de homicidio imprudencial, pero las autoridades cometieron errores tan graves como tomar una muestra de sangre de la actriz sin orden judicial. Tras cuatro días de deliberación en enero de 1977, el jurado la declaró culpable de homicidio negligente. Recibió dos años de libertad condicional, multada con 250 dólares y condenada a 30 días de prisión, que finalmente cumplió en las fechas que ella eligió.

Claudine Longet y Vladimir Spider Sabich, en 1974 ı Foto: AP

Sin embargo, la carrera de Longet en el mundo del entretenimiento estaba prácticamente terminada, y durante un tiempo fue objeto de burla en la cultura popular, desde un sketch en Saturday Night Live hasta los Rolling Stones en “Claudine”, que incluía un estribillo burlón: “Claudine’s back in jail again” o “Claudine está de nuevo en la cárcel”.

Claudine Longet se casó más tarde con su abogado defensor, Ron Austin, y vivió con él en Aspen. Tras la presentación de una demanda de 1,3 millones de dólares por parte de la familia de Sabich en 1977 contra ella, ambas partes llegaron a un acuerdo que prohibió a Longet hablar jamás sobre Sabich o el juicio.