La Casa de los Famosos 2026: ¿Quién es el eliminado de hoy 18 de mayo?

Estamos muy cerca del fin de La Casa de los Famosos 2026, que sigue dando de qué hablar a días de terminar y este lunes, un participante más abandona el reality show.

Tras convertirse en la líder de esta semana, Sandra Itzel obtuvo el beneficio de la inmunidad, lo que le asegura continuar en el reality una semana más. Además, nominó de manera directa a Celinee. La semana también destaca por ser el cuarto que cierra esta misma noche.

¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos?

Los nominados de la semana eran Celinee, Caeli, Curvy, Verónica, Stefano y Jeni; sin embargo Stefano fue salvado, por lo que quedó fuera de la placa de nominados en esta ocasión, una noticia que dividió opiniones entre los fans del programa.

Tras convertirse en la líder de esta semana, Sandra Itzel obtuvo el beneficio de la inmunidad, lo que le asegura continuar en el reality una semana más. Además, nominó de manera directa a Celinee.

Asimismo, Celinee nominó a Josh un día antes con tres puntos con tal de ver a su mamá durante cinco minutos, una prueba que suelen hacer en este formato para probar la lealtad de los participantes en La Casa de los Famosos.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes:

Jueves: entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET

Viernes: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Domingos: de las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET

Lunes: de las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO