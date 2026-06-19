ENHYPEN en México: Lugar, fecha y cómo acceder a la pop-up store con merch exclusiva

Se ha confirmado la apertura de una pop-up store de ENHYPEN, el popular grupo de k-pop que se presentará en la Ciudad de México como parte de su gira mundial BLOOD SAGA los próximos 11, 12 y 14 de julio de 2026.

La banda surcoreana se presentará en la Arena Ciudad de México, donde ofrecerán una presentación inolvidable frente a sus miles de fanáticas en el país. Sin embargo, parece que la banda ha considerado un espacio interactivo más para ENGENE (nombre oficial de sus fans).

A comparación de otras tiendas de merch de bandas que aparece solo durante un par de días antes y a veces durante los conciertos en el país, en esta ocasión la pop-up de ENHYPEN se mantendrá abierta durante una buena parte del verano.

¿Cuándo y dónde es la pop-up store de ENHYPEN?

La tienda efímera se ubicará en la calle Río Elba número 20, en la delegación Cuauhtémoc. La zona es conocida por su actividad cultural vibrante y también destaca su accesibilidad, pues se encuentra en Paseo de la Reforma.

El recinto se va a transformar de manera temporal para ser la sede donde las fans de la agrupación de k-pop podrán adquirir productos oficiales y mercancía de edición limitada, además de zonas fotográficas diseñadas para que los asistentes capturen momentos memorables de la experiencia.

[INFORMACIÓN] 📢 #ENHYPEN 260618



ENHYPEN tendrá su segunda tienda POP-UP en la Ciudad de México 🔥



📍 Río Elba 20, Cuauhtémoc

🗓️ Del 02 al 26 de julio



⚠️ El link para el registro estará disponible a partir del 21 de junio a las 8:00 PM 🇲🇽 @ENHYPEN_members

© 🌟🐧 Enhypen… pic.twitter.com/yzNMNkfvlD — Enhypen México 🇲🇽 (@Mx_Enhypen) June 19, 2026

Asimismo, se dio a conocer que la tienda va a operar del 2 al 26 de julio de 2026, por lo que por casi un mes, las fans de ENHYPEN tendrán un lugar al que ir para disfrutar de una experiencia cercana a los artistas alterna a sus conciertos.

¿Cómo se consiguen las entradas a la pop-up store de ENHYPEN?

Hay que seguir una serie de pasos para conseguir tus accesos a la tienda exclusiva del grupo de k-pop. Las reservas estarán disponibles a partir del domingo 21 de junio A las 20:00 horas, por lo que hay que mantenerse atentos a ESTE sitio web.

Al ingresar, primero deberás seleccionae tu ciudad, la fecha y el horario de tu visita a través de Eventbrite. Una vez confirmada tu reserva, recibirás un código QR por correo electrónico.

Cabe mencionar que la entrada es gratuita y el registro es obligatorio. Además, deberás presentar el código QR al inicio del evento.

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