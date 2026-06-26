La modelo mexicana Carmen Campuzano causa interés en redes sociales tras mostrar un impactante cambio físico.

Su transformación ha generado comentarios entre seguidores y medios, quienes destacan cómo la ex top model se reinventa constantemente con nuevos estilos e imagen. De este modo, la también actriz se mantiene vigente entre las nuevas generaciones. Así luce actualmente.

¿Quién es Carmen Campuzano?

Carmen Campuzano es una modelo y actriz mexicana, nacida en 1970 en la Ciudad de México. Sus padres eran cantantes de ópera.

Alcanzó gran fama en los años 90 al convertirse en una de las top models más reconocidas de México, desfilando para importantes marcas y diseñadores, como Christian Dior, y apareciendo en portadas de revistas internacionales. Su belleza y estilo la llevaron a ser considerada un ícono de la moda en Latinoamérica.

Así se veía Carmen Campuzano de joven ı Foto: IG carmencampuzanooficial

Más allá de su carrera en las pasarelas, Carmen Campuzano también incursionó en la actuación y en la televisión. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por episodios de salud y adicciones, que le afectaron profundamente, pues su tabique quedó destruido y contrajo una bacteria en la nariz.

Ella misma ha compartido públicamente parte de su proceso de recuperación y hoy se muestra orgullosa de haber dejado las adicciones atrás y continuar su carrera artística.

Antes y después: Carmen Campuzano, así ha sido su última transformación física | FOTOS

Carmen Campuzano fue vista el jueves 25 de junio en el Senado de la República, donde participó en el evento “El orgullo que nos une”, un espacio que estuvo dedicado al diálogo, reconocimiento y reflexión sobre la agenda de la comunidad LGBTIQ+.

La actriz y modelo además fue reconocida por la Asociación Líderes Mexicanos Lidera MX por ser una de las voces que promueve los derechos de las disidencias.

En el evento, Carmen Campuzano se tomó varias fotografías con los asistentes y con algunas legisladoras, por lo que estas son las imágenes más actuales que tiene la artista.

La modelo mexicana lució el cabello en tono rojizo, recogido en un peinado alto que hizo resaltar su rostro, acompañado de un maquillaje glamuroso y unos aretes en tonos dorado y negro que combinaron con su atuendo.

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