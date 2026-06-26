Fernanda Gómez se ha convertido en una figura muy seguida en redes sociales y en el entorno del boxeo gracias a su relación con Saúl Canelo Álvarez, con quien contrajo matrimonio en mayo de 2021.

La influencer acumula casi dos millones de seguidores en Instagram, donde su contenido destaca por compartir fotos y videos de sus viajes y paseos, así como de su vida familiar junto al deportista mexicano.

Miles de personas sienten curiosidad por saber cómo lucía Fernanda Gómez cuando comenzó a salir con el Canelo; aquí te mostramos la transformación que ha tenido durante estos 10 años.

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¿Quién es Fernanda Gómez?

Nacida el 3 de julio de 1996 en Guadalajara, Jalisco, Fernanda Gómez está por cumplir 30 años y comparte raíces con su famoso esposo, Saúl Canelo Álvarez.

Es madre de dos niñas, las hijas menores del Canelo, y se ha destacado como influencer y empresaria. Actualmente tiene una boutique y un salón de uñas.

En Instagram, donde acumula más de 1.7 millones de seguidores, Fernanda Gómez comparte momentos familiares, viajes a las peleas de Álvarez y colaboraciones con marcas.

Constantemente se mantiene acompañando al campeón del boxeo, Canelo, en sus logros deportivos. Además, se muestra cercana a sus hijas y comprometida con sus cuidados, al igual que su esposo.

Antes y después: Fernanda Gómez, así ha sido la transformación de la esposa del Canelo | Fotos

Fernanda Gómez, comenzó su relación con Saúl Canelo Álvarez en 2016. La pareja enfrentó algunos altibajos, incluyendo una separación en 2017, pero retomaron su vínculo amoroso en 2018.

Finalmente, en 2021, contrajeron matrimonio en una lujosa ceremonia que robó reflectores. Durante esos años, la ahora esposa del boxeador mexicano lucía el cabello rubio y un maquillaje cargado que destacaba su rostro.

Así se veía Fernanda Gómez, esposa del Canelo ı Foto: IG fernandagmtz

Pese a tener ese tono rubio durante casi cinco años, desde 2023, Fernanda Gómez ha optado por llevar el cabello cada vez más oscuro, pasando del castaño claro al café que actualmente luce.

Además, hoy usa un maquillaje más natural, pero siempre hace resaltar sus ojos y sus labios, que lucen con mayor volumen que hace unos años. Además, sus pómulos resaltan más.

Antes y después: Fernanda Gómez ı Foto: IG fernandagmtz

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