Así luce Brenda Bezares sin maquillaje | VIDEO

La conductora Brenda Bezares sorprendió a los espectadores del programa de telerrealidad ¿Apostarías Por Mí? donde concursa junto a su esposo, Mario Bezares. La mujer apareció en las cámaras del 24/7 sin una gota de maquillaje.

Su participación con su esposo Mario Bezares se ha visto marcada en los primeros días por el aspecto de Brenda con su apariencia al natural, los cuales rápidamente se hicieron virales a través de redes sociales.

Así luce Brenda Bezares sin maquillaje

Fue durante la primera semana del programa que la mujer apareció mientras se preparaba frente a cámara y hablaba con Lorenzo Méndez y Claudia Galván de cómo la criticaron por aceptar los cuatro millones de pesos que ganó su esposo en La Casa de los Famosos México.

Sin ninguna pena, al mujer apareció sin una gota de maquillaje y no tardaron en llegar los comentarios de quienes criticaban su apariencia, al asegurar que lograba cambiar bastante sus facciones con lo que usaba en su rostro.

Y es que sin el maquillaje parece tener los ojos un poco hundidos y las líneas de expresión con cejas menos definidas la hacen lucir un poco diferente a lo que el público está acostumbrado, aunque sus fans aseguran que ya se ha mostrado al natural sin maquillaje.

Algunas reacciones de Internautas fueron:

"Es preocupante lo que hace el maquillaje, porque se ve súper distinta cuando se maquilla y al natural se ve irreconocible“.

"Ella y el marido saben cómo crear contenido, aún a costa de su propio orgullo“.

"Generalmente todas nos vemos diferentes con y sin maquillaje, a menos que seas una belleza al natural. Siempre habrá críticas, si operadas, si mucho botox, si muy maquilladas, si cara deslavada, etc etc etc“.

Ante las críticas, su hijo Alan no dudó en salir a defenderla con un tierno mensaje en el que dejó ver todo el cariño que tiene por su madre. “Ojalá todos la puedan ver con mis ojos… para mí es, y siempre será, la más hermosa de todas”, expresó él.