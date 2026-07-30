Spiderman vuelve con un Peter Parker que se reencuentra

Ya han pasado cerca de cinco años desde la última vez que vimos en la pantalla grande al siempre heroico Hombre Araña, quien regresa para protagonizar una nueva aventura, casi en solitario, que en esta ocasión se siente más como un viaje íntimo sobre cómo reconectar con uno mismo y no tanto como una típica película de superhéroes, a pesar de sí contar con todos los elementos característicos de dicho tipo de producciones. Entiéndase que el gran protagonista esta vez es un Peter Parker más maduro que se encuentra lidiando con cuestiones más personales, mientras que su identidad enmascarada de defensor de la justicia destaca en los momentos idóneos para lucirse en medio de increíbles secuencias que nos dejan nuevos y más creativos usos de su infalible telaraña.

Bueno, ¿y de qué trata Spider-Man: Un nuevo día? Para empezar, la cinta presenta al héroe arácnido ya establecido como protector de su querida Nueva York e incluso trabajando al lado de la policía local, es justo decir que lo vemos en su mejor momento de popularidad; sin embargo, Peter Parker es solitario y está inmerso por completo en su trabajo, sin verse a sí mismo, llevando flores a la tumba de su fallecida tía y viendo videos en redes sociales de una novia y un mejor amigo que ya no lo recuerdan tras el hechizo del Doctor Strange en la pasada entrega del héroe de traje azul y rojo.

Con la llegada de una nueva amenaza en la forma de una misteriosa y enojada joven con poderes psíquicos, llega también la oportunidad para Peter de reconectar con su pasado y, sobre todo, con quienes en su momento fueron muy importantes en su vida diaria; y junto con todo esto, el protagonista comienza a experimentar ciertos cambios físicos que tienen que ver directamente con su mutación arácnida y que le otorgan mejores habilidades para enfrentar enemigos, aunque igualmente pueden ser perjudiciales y resultar conflictivas.

Triste y llevando su físico al límite, Peter Parker se vuelve Spider-Man cada vez que a este se le necesita, lo cual sucede seguido. Entre misión y misión empieza a darse cuenta cada vez más de lo demás que necesita en su vida; se da cuenta que ser un superhéroe sí es algo grandioso, pero también necesita tener a gente cercana a él para que sus días sean algo más que sólo salvar a los demás. Tenemos a alguien que perdió prácticamente a todos quienes lo querían y que es en realidad invisible en un mundo que se fija en él únicamente cuando usa su conocida máscara.

Con una fotografía que captura la esencia de Nueva York y otorga una personalidad más realista, una variada selección musical que acompaña atinadamente a cada escena, y la actuación muy humana de parte de Tom Holland, adicionada con un poco de drama juvenil y comedia muy en el tono de las cintas de Marvel, la cinta logra un fan service bien hecho y la introducción de un personaje que seguramente será de suma importancia en el futuro del MCU.

Spider-Man: Un nuevo día, que ya está en cartelera, logra atrapar al espectador desde sus primeros minutos y le lleva por una montaña rusa de emociones. Es entretenida, reflexiva y en un buen sentido diferente a sus antecesoras.