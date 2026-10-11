Sable de luz de Darth Vader usado en la escena ‘Yo soy tu padre’ se subasta; podría costar más de 1 mdd

Persona disfrazada de Darth Vader posa en el Empire State Building el 21 de marzo de 2024, en Nueva York.

En julio, un sable láser con la mano amputada de Luke Skywalker de “El Imperio Contraataca” se vendió en subasta por 3,75 millones de dólares, el precio más alto jamás alcanzado por un atrezzo usado en una película de “Star Wars” según la casa de subastas.

Ahora, alguien puede comprar el sable que hizo el corte.

Un sable de luz de Darth Vader usado en el duelo culminante en Cloud City, donde le dice a Skywalker “Soy tu padre”, es uno de los momentos destacados de la Ultimate Star Wars Auction que se celebrará Heritage Auctions el 12 de noviembre.

Se espera que el sable Vader, también utilizado en “El Retorno del Jedi”, alcance al menos un millón de dólares. Es uno de más de dos docenas de utilería de sables de luz que estarán a la venta en la subasta que abarca los episodios I a IX de “Star Wars” y otras películas y series de televisión de la galaxia creada por George Lucas.

Sable de luz utilizado por el personaje Darth Vader en la película "El Imperio Contraataca". ı Foto: Heritage Auctiones vía AP

Otras incluyen sables de luz empuñados con fuerza por Obi-Wan Kenobi de Ewan McGregor y Anakin Skywalker de Hayden Christensen en “La venganza de los Sith”, que se espera que cuesten al menos 10 mil dólares cada uno.

Se estima que un bláster de carabina EE-3 empuñado por Boba Fett a lo largo de “El Imperio contraataca” le genera más de 100 mil dólares.

También se incluyen una mano de marioneta de Yoda utilizada por Frank Oz en la aparición original del personaje en “El Imperio Contraataca”, el guion personal firmado por Anthony Daniels y el actor de C-3PO para la primera “Star Wars” de 1977 y un casco de piloto de TIE Fighter de “Rogue One: A Star Wars Story”.

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