El imperio contraataca: a 45 años de su victoria

El 10 de diciembre de 1980 se estrenó en México, gracias a la XIII Muestra Internacional de Cine, la segunda —e inesperada en aquellos años para muchos de la incipiente generación de seguidores— parte de La guerra de las galaxias llamada Episodio V: El imperio contraataca.

Sobra decir el impacto que tuvo la noticia, pues no sabíamos que se tenía planeada una continuación. Apenas nos estábamos acostumbrando a los personajes, las naves y los seres extravagantes de la entrega anterior, y esperábamos a que llegaran a México los juguetes —cuya existencia ya conocíamos por revistas y por los pocos “monos” que se conseguían en la fayuca— para recrear estas personales aventuras en una galaxia muy lejana a finales de los años setenta.

Y eso era sólo el comienzo.

El Dato: LA PELÍCULA fue elegida en el año 2010 para ser conservada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como parte de su Registro Nacional de Cine.

HAZLO O NO, NO EXISTE INTENTARLO. Al igual que su predecesora, El imperio contraataca tuvo su primera exhibición en una Muestra de Cine y gozó de un éxito similar: las localidades se agotaron con días de anticipación y la reventa volvió a hacer de las suyas, elevando el precio de los boletos. Y aun así volaron pese a que en esa misma edición también se estrenaban El resplandor de Kubrick, All that jazz de Bob Fosse, Gloria de Cassavetes y Kagemusha de Kurosawa.

La expectativa por saber qué seguía en la saga permeó entre los eclécticos asistentes a la Muestra, quienes nunca dudaron al tener su pase y entrar a la función.

El resultado fue más que satisfactorio para el público que confiaba en el trabajo de Irving Kershner como director.

La 20th Century Fox no volvió a cometer el error del pasado y estrenó la película comercialmente el 25 de diciembre en 19 salas del entonces Distrito Federal que fueron: Hollywood, La Raza, Agustín Lara, Churubusco, El Presidente, Auditorio Plaza, Palacio Chino, Plaza Universidad (donde yo la vi) salas 4 y 5, Plaza del Ángel, Tlalnepantla, Aeropuerto 1 y 2, Anzures 1 y 2, Alfa, Miramontes y las salas Fellini y López Velarde. Ahí compartió cartelera con Fama de Alan Parker y —de nuevo— El resplandor, su competencia más fuerte en la taquilla ese año.

124 minutos de duración tiene la versión original del filme

En esta ocasión, la película permaneció menos tiempo en cartelera. Su corrida comercial duró nueve semanas antes de iniciar su recorrido por el resto del país, donde se exhibió hasta principios de septiembre de 1981.

Y, a pesar de haber estado menos tiempo en pantalla que La guerra de las galaxias, la manera en que se arraigó en el imaginario popular entre niños, jóvenes y algunos adultos es todavía palpable.

La película dio un paso adelante al combinar la aventura con temas más profundos, conquistando a un público de todas las edades que siguió la trama hasta llegar a aquel inesperado final.

LA FUERZA ES UN CAMPO QUE NOS RODEA. Y si la noticia del estreno resultó sorpresiva para la mayoría de los incipientes seguidores de La guerra de las galaxias; la trama y los nuevos personajes eran aún más difíciles de conocer, salvo por las imágenes de las revistas Starlog o Famous Monsters que llegaban al Sanborns. Aquellas fotos nos permitían imaginar la probable historia: bestias de dos patas cabalgadas por Luke en la nieve, unos enormes “camellos” mecámecánicos atacando, una especie de duende de orejas puntiagudas en un pantano, o un guerrero de misteriosa armadura con un casco que le cubría toda la cabeza. A ello se sumaban los impresionantes juguetes, naves y escenarios que aparecían en la publicidad de dichas revistas, para agasajo —y anhelo— de niños y niñas que ya sabían qué pedir a Santa Claus o a los Reyes Magos, y de jóvenes que recurrían a los parientes que iban de compras a Brownsville, San Diego o McAllen y por supuesto los que compraban los “monos” en la fayuca; y si eran del rumbo, iban a Poppin Fox, en Plaza Universidad y Poppin Tiger en Plaza Satélite donde los vendían abiertos, pero en bolsita con sus accesorios.

Es importante resaltar que esas imágenes no se consideraban un spoiler —porque no había tanta información como hoy— sino un pequeño adelanto de lo que suponíamos sería; y por mucho que viéramos, no podíamos tener certeza de la magnitud de lo que veríamos en pantalla.

Por eso, cuando Argos-Vergara publicó la novela de El imperio en septiembre, se agotó. Lo mismo ocurrió con la revista ilustrada que llegó de España, el soundtrack comprado en Discos Zorba o Aquarius, los “magi-cuentos” y el cómic de la película de Editorial Novaro en los puestos de periódicos. Éstos fueron sólo algunos de los productos que circularon antes del estreno nacional, el cual —por si fuera poco— llegaba en Navidad, igual que la anterior, lo que ya aseguraba una fecha aún más especial para todos los que esperábamos verla. Y no nos decepcionó.

YO SOY TU PADRE. Comenzando con el título Episodio V: El imperio contraataca —¡Hey! un momento, ¿Cinco? ¿De qué me perdí? —, supimos desde el principio que la película sería diferente a la anterior.

Lo que no imaginamos fue que sería una avalancha de revelaciones; que, además de Kenobi, había otro Maestro en la Fuerza; que el Imperio poseía naves aún más grandes; que Leia se besaba con Han y también con Luke (tres años después vendría la incestuosa sorpresa); que el Emperador hacía arrodillar a Vader; que las guerras no hacen grandioso a nadie; que la Fuerza nos rodea a todos; que existen los cazarrecompensas y que Boba Fett es el más peligroso (aunque nunca mencionan su nombre); que los amigos pueden traicionarte por desesperación, pero también redimirse; que la persona en quien más confías puede mentirte “desde cierto punto de vista”, y lo inconcebible: que el villano es el padre del héroe. Nada nos había preparado para esta revelación en aquel diciembre de 1980.

El Tip: LOS ACTORES principales de la cinta son Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams y Anthony Daniels, entre otros

Por si fuera poco, la película termina con dos premisas igualmente inesperadas: los malos ganan y habrá continuación.

¿Qué más podíamos pedir? Todo se orquestó de manera impecable para que la historia de George Lucas —asesorado por Leigh Brackett y Lawrence Kasdan—, la dirección del experimentado Irvin Kershner, la música de John Williams y el trabajo de actores y equipo de producción dieran como resultado que hoy, a 45 años de su estreno, público y crítica siguen considerándola como el mejor episodio de toda la saga.

Tan es así que, como bien resaltó el querido amigo y colega Bernardo Soto, han pasado todos estos años ¡y seguimos hablando de ella!

Y me atrevo a decir que seguiremos haciéndolo mientras nos quede vida.

