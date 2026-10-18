Estos son los precios de los boletos para U2 en México 2027: Desde el más barato hasta el VIP

U2 sorprendió a sus fanáticos de Latinoamérica, pues recientemente anunciaron que regresarían durante su gira The Greatest Show On Earth World Tour 2027, la cual incluye fechas para tres países hasta el momento.

Por medio de redes sociales, el pasado 15 de octubre la banda irlandesa informó que realizarían un tour mundial durante el 2027 presentado por su nuevo álbum, Carnaval de la Luz.

Como parte de las primeras paradas de la gira The Greatest Show On Earth World Tour 2027, U2 realizará presentaciones en la Ciudad de México; São Paulo, Brasil; y Buenos Aires, Argentina.

Boletos U2 2027 CDMX

Los boletos de U2 estarán a la venta por medio de tres fases:

Pre-venta para usuarios suscritos en su página oficial antes de anunciar la salida de su nuevo álbum: Lunes 19 de octubre

Pre-venta para usuarios suscritos en su página oficial después de anunciar la salida de su nuevo álbum: Miércoles 21 de octubre

Venta general: Jueves 22 para São Paulo y Buenos Aires, y viernes 23 de octubre para CDMX

Los usuarios que cuenten con suscripción en la página oficial de U2 recibirán un código de acceso para cada una de las preventas, quienes tengan acceso para la primer fecha recibirán un código con el prefijo U2GSA.

Quienes pertenezcan a la segunda fase de preventa recibirán un código de acceso único con el prefijo U2GSB, y quienes quieran realizar su compra durante la preventa general podrán hacerlo desde las 10:00 horas del viernes 23 de octubre.

Todos los usuarios tendrán un límite de compra de cuatro boletos en total, sin importar si todos serán para la misma fecha, si serán para la misma ciudad o si será para los tres países que están disponibles.

Para poder comprar los boletos para las presentaciones de Ciudad de México se debe contar con una cuenta de Ticketmaster, y los costos oficiales anunciados por Ocesa, a los que se debe sumar un cargo de 50 pesos por procesamiento de orden son los siguientes:

Naranja C: Desde mil 597 pesos hasta 2 mil 396 pesos

Personas con Discapacidad: Mil 835 pesos

Box: Mil 835 pesos

Verce C: Desde 2 mil 341 pesos hasta 3 mil 746 pesos

Coca Cola: Desde 3 mil 135 pesos hasta 4 mil 702 pesos

Verde B: Desde 4 mil 375 pesos hasta 6 mil 562 pesos

Zona roja: 3 mil 819 pesos. Con paquete VIP 9 mil 920 pesos

Premier A: 3 mil 819 pesos. Con paquete VIP 9 mil 920 pesos

Premiere B: 3 mil 819 pesos. Con paquete VIP 9 mil 920 pesos

GNP: Desde 5 mil 270 pesos hasta 8 mil 959 pesos. Con paquete VIP 12 mil 223 pesos

Círculo dorado: 6 mil 51 pesos. Con paquete VIP 19 mil 996 pesos o 22 mil 800 pesos

Pecio de los boletos U2 2027 ı Foto: Ocesa

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