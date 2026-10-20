Christina Applegate recibió un diagnóstico erróneo de esclerosis múltiple

Pese a que se había convertido en uno de los rostros de esta enfermedad, resulta que Christina Applegate no tiene esclerosis múltiple y que su diagnóstico fue un error, por lo que nuevamente, no tiene un diagnóstico sobre su padecimiento.

Christina Applegate habla de su diagnóstico erróneo de esclerosis múltiple

Fue durnate el podcast MeSsy que presenta junto a la también actriz y paciente de esclerosis, Jamie Lynn Sigler, contó que los médicos se equivocaron al moento de diagnósticarla y que actualmente siente incertidumbre sobre su salud.

Christina Applegate reveals she was misdiagnosed with multiple sclerosis.



“This may come as great news, but to me, I’m back at square one. It’s hard to say that [my doctor] came into my room and she said, ‘Congratulations, you don’t have MS'... You don’t get misdiagnosed and… pic.twitter.com/S4Vcx8nB4o — Variety (@Variety) October 20, 2026

Entre lágrimas, Christina Applegate explicó que su doctora le dijo “enhorabuena, no tienes escelrosis múltiple”. Sin embargo, esto no la tranquilizó, ya que nuevamente no tiene certeza de qué es lo que está sucediendo con su cuerpo.

“No estaba feliz, para nada. Todos los demás estaban muy contentos”, relató, pues ella sigue enfrentando síntimas que la debilitan, no le permiten caminar y la obligan a usar bastón o, a veces, silla de ruedas.

En ese sentido, declaró: “No te diagnostican mal y de repente estoy mejor. No he mejorado... Si acaso, en algunos aspectos he empeorado. Así que estoy de vuelta al punto de partida, que no sé qué me pasa”, lamentó.

Applegate también destacó que hay un número considerable de diagnósticos erróneos con la esclerosis múltiple; sobre esto, hay que destacar que uno de cada cinco casos de esclerosis son equivocados.

Christina Applegate tiene que usar pañales tras contagiarse de raro virus por comer heces fecales ı Foto: larazondemexico

“Ahora está claro que están encontrando algo diferente. Algo más está pasando... Es esta sensación extraña porque me convertí en el rostro visible de la EM. Tenía una razón. Tenía una jodida razón de por qué mi día era una mierda todos los días. Y ahora no tengo una razón y es muy inquietante y realmente confuso para mí”, señaló al respecto.

En estos años Christina Applegate se ha convertido en una importante portavoz de los enfermos de esclerosis múltiple, al aparecer en charlas y actos públicos como los Emmy. Ahora, siente que ha “decepcionado” a mucha gente, porque en realidad no forma parte de ese grupo.

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