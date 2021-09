ABBA regresa tras 40 años con canciones, disco y show de hologramas

A 40 años de su separación, la legendaria agrupación ABBA anunció que regresará con nueva música, un disco y hasta un espectáculo de hologramas.

Así lo anunció ABBA a través de sus redes sociales, espacio donde grupo reveló “Voyage”, su nuevo disco, el cual será lanzado el próximo 5 de noviembre e incluirá 10 canciones inéditas.

Los dos primeros sencillos de “Voyage” de ABBA son “I Still Have Faith in You” y “Don't Shut Me Down”, los cuales ya están disponibles en plataformas de streaming.

ABBA dará conciertos de hologramas

Por si fuera poco, ABBA también anunció su debut en TikTok y una serie de espectáculos realizados por hologramas: los “ABBA-tares”.

De acuerdo con el diario británico “The Sun”, la banda anunciará este jueves nuevas canciones y detalló que los espectáculos de hologramas que ABBA ofrecerá podrán disfrutase de mayo de 2022 y hasta el 2025, con 8 presentaciones semanales.

Los espectáculos de ABBA serán en un teatro para 3 mil espectadores que se construirá en Londres y, tras las presentaciones en dicha ciudad, habrá gira en Estocolmo o Las Vegas.