Acapulco Shore: Así fue el casting de la polémica Jacky: "Vivo de los sugars" (VIDEO)

Jacky Ramírez se ha convertido en la protagonista de las peleas, polémicas y de las situaciones candentes de la Temporada 8 de “Acapulco Shore”, y con su escandaloso casting, no cabe duda de por qué fue elegida para incorporarse al reality más tóxico de la TV.

Jacky no ha sido tan bien recibida por un sector de los fans de “Acapulco Shore”, pues muchos aseguran que sólo busca imitar a Manelyk. Sin embargo, eso tiene sin cuidado a la tóxica y sigue dando de qué hablar.

Y la verdad es que desde su casting ya mostraba que tenía lo necesario para causar conflictos y polémica, pues aseguró que vive de los “sugar daddies”.

“Tengo bonito cuerpo, tengo bonita cara, mi cabello pues igual está precioso. Tengo una forma de ser... ¡perfecta! Y pues ya ser más perra que ellas", dijo Jacky al inicio del casting, tras lo cual aseguró que no tenía trabajo, pues siempre ha encontrado a hombres dispuestos a mantenerla.

"Mi infancia fue muy tranquila y estricta, mi adolescencia me llevó a los excesos. Era mi cumpleaños y mi mamá dos días después me dijo: 'Tienes trabajo en Cancún, en el gobierno, aquí está tu vuelo, consigue donde vivir' y yo así de: '¿Qué?', quién dijo que yo me quiero ir a Cancún a trabajar aparte", contó.

Tras ello reveló que tras abandonar la carrera de Turismo, conoció a un sujeto que le ofreció trabajo

"Encontré a un señor que me dijo: 'Trabaja para mí', le dije: 'Yo no sé hacer nada'. 'No te preocupes, vas a ser gerente'. Me pagan súper bien, me dieron donde vivir, tenía choferes, tenía casa con alberca, o sea, tenía todo. Se convirtió en mi sugar", apuntó.