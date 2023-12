¿Quién son los hijos de la actriz Rosita Pelayo?

La actriz Rosita Pelayo murió luego de que se dio a conocer que había sido hospitalizada tras haber sufrida una reacción alérgica a una quimioterapia que le hicieron para tratar el cáncer de colon.

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales, luego de que diversas fuentes habían anunciado erróneamente el deceso de la actriz, generando rumores respecto a la verdad.

Unos de los comunicadores que desmintieron en primera instancia los ruores de la muerte de Playo fue el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien señaló que el diagnóstico médico era reservado, pero que estaba grave, pues la actriz no podía hablar ni moverse, pero sí entendía cuando le hablaban.

Así se veía Rosita Pelayo de más joven Foto: Especial

“Es muy delicado el estado de salud de la señora Rosita Pelayo y esto me da mucha pena porque Rosita ha sido una guerrera, luchadora incansable en contra de problemas muy serios por las deformaciones de pies y manos, del no poder caminar”, explicó Gustavo Adolfo Infante.

¿Cuántos hijos tuvo Rosita Pelayo?

Rosita Pelayo estuvo casada de 1995 a 2003 con el actor Jaime Garza, con quien no engendró ningún hijo. En 2019, la famosa le ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en la que le reveló que no decidió tener hijos: “Porque no quería, así de simple”.

¿Quién era Rosita Pelayo?

Rosita Pelayo nació el 19 de diciembre de 1958 en la ciudad de México y era una reconocida actriz, conductora y bailarina.

Entre las telenovelas en las que participó destacan “¡¡Cachún cachún ra ra!!”, “El pecado de Oyuki”, “Serafín”, “Abrázame muy fuerte”, “Salomé”, “La fea más bella”, “Sortilegio”, “Zacatillo, un lugar en tu corazón”, “Llena de amor”, “Amorcito corazón”, “Qué bonito amor”, “Mentir para vivir”, “De que te quiero, te quiero”, “Amores con trampa” y “Las amazonas”.

Rosita Pelayo es recordada por su papel de “Lola Gutiérrez” en la exitosa telenovela “La fea más bella”, que protagonizó Angélica Vale y Jaime Camil, y que fue producida por Rosy Ocampo.

La artista también tuvo una prolífica carrera en el teatro, pues participó en puestas escénicas como “¿Cómo darle sentido a tu vida?”, un monólogo en el que compartió su lucha contra la artritis reumatoide degenerativa.