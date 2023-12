Adal Ramones y José Eduardo se pelean en VIVO: 'vete la cara' (VIDEO)

Adal Ramones y José Eduardo Derbez están protagonizando una nueva polémica, pues el dúo de famosos se peleó en vivo durante el programa "Miembros al aire".

Todo comenzó porque Adal Ramones se burló de la forma de vestir de José Eduardo Derbez, quien traía puesta una playera con brillitos, muy al estilo de los 2000. Por si fuera poco, el conductor le dijo que su padre Eugenio Derbez sólo lo usa a él y a sus hermanos para ganar dinero, motivo de la existencia de los realities en los que se van de vacaciones.

"Esta playera está divina, les cuento, fui a ver un show trans a Miami y la cantante principal traía esta misma pinche playera", dijo, mientras el hijo de Eugenio Derbez intervino con un muy tibio "no que no nos íbamos a llevar así".

Tras ello Adal Ramones despotricó en contra de todo el linaje Derbez, poniendo severamente incómodo a José Eduardo.

"Amigo, no puedes estar arriba todo el tiempo, el único que puede estar arriba todo el tiempo es Derbez, ¿lo conoces, no? Ahora a dónde chingad** los va a llevar para ganar dinero, ¿a la nieve o algo así", dijo entre risas y ante todos los presentes, ante lo cual José Eduardo se defendió diciendo: "a nosotros sí nos paga".

Más adelante, el también actor se refirió a sí mismo como una persona joven, a lo que Adal Ramones respondió: "eso es no tener madre, vete la cara", cosa que dsató las risas en el foro, pues al parecer José Eduardo Derbez tiene la apariencia de un señor.

Los fans salieron en defensa de José Eduardo y criticaron a Adal Ramones por nefasto: "Me cae súper mal Adal, el nivel de faltas de respeto que maneja son bastante altas", "Adal sangre pesada, mucho ego, pobre de su familia que ha de vivir agachada a la sombra de este personaje adicto a ser el centro de atención y dueño de la razón" y "es un chavo ruco y no acepta que no es chistoso", le dijeron.