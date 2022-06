Addis Tuñón afirma que Yrma Lydya sufría violencia en su matrimonio: "Yo vi cómo la maltrataba"

Yrma Lydya fue asesinada a balazos en un restaurante, lugar en el que presuntamente su esposo le disparó tres veces en la cara. Por si fuera poco, se reportó que el desenlace fatal ocurrió debido a que la cantante habría discutido con su esposo de 79 años sobre divorciarse.

En medio de la polémica y la investigación por el feminicidio de Yrma Lydya, la periodista Addis Tuñón afirmó que la joven de 21 años vivió violencia por parte de su pareja, el abogado Jesús “N”.

Así lo señaló en “De Primera Mano”, noticiero de farándula en que aseguró que ella vio con sus propios ojos y en persona cómo el presunto asesino de Yrma Lydya la maltrató sin pena frete a todos en un evento.

“Me voy a permitir decir algo que yo vi, no me están platicando, el abogado de apellido Hernández Alcocer (esposo de Yrma Lydya) tenía el permiso de portación de arma; dos: tenían muy poco de casados, cuando tenían meses de casados estuve presente en una fiesta, en una celebración donde este señor... yo vi como maltrataba a su joven esposa”, lamentó Addis Tuñón.

“Estábamos sentados, ella con la familia de ella, estábamos repartiendo a algunos invitados, yo era invitada de los invitados, debo dejar claro, yo vi como una señora, (el abogado) la sentó en su mesa, empezó a coquetear con ella, molesta a la suegra; es decir, a la mamá de Lydya, ella dijo: ‘Yo no puedo estar aquí, estoy molesta por lo que estoy viendo’”, agregó en su relato.

La periodista agregó que la mamá de Yrma Lydya intentó hacer que Jesús “N” dejara de coquetear con la señora, pero el abogado la paró en seco y humilló a su joven pareja:

“El señor con la voz tan alta para que todos escucháramos dijo: ‘Esta señorita tiene precio’, y todos nos tuvimos que callar; es algo que presencié y no puedo decir más porque no estuve en el momento de la tragedia… yo presencié, no dimensionábamos, ¿Quién iba a imaginar que meses después estaríamos dando esta noticia?”, finalizó la comunicadora.