Afirman que Adianez Hernández engañó a Rodrigo Cachero con el esposo de su ex mujer

Apenas este miércoles Rodrigo Cachero dio a conocer que se había divorciado de Adianez Hernández tras 11 años de relación, pero no dio detalles de qué suceso los orilló a ponerle fin a su historia de amor de telenovela; no obstante, ya salió una versión que señala que lo que pasó sí fue terrible y digno de un capítulo de “La rosa de Guadalupe”: la actriz lo habría engañado con el esposo de su ex mujer.

Cabe recordar que en el video en el que Rodrigo Cachero dio a conocer su divorcio, en el cual además dijo que no eran “ni Shakira ni Piqué”, el famoso afirmó que en los últimos meses la había pasado muy mal:

Otro que dijo bye bye a su relación de 11 años de matrimonio fue el actor Rodrigo Cachero, con su esposa Adianez Hernández así lo hizo público en un video el mismo actor quien declaró que estos últimos meses ha vivido un infierno! Vaya por fin que alguien se sinceró, y no como… pic.twitter.com/E5CcduuLj7 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 6, 2023

"Estos meses han sido un infierno. Después de once años de vivir juntos, cinco casados, Adianez y yo hemos decidido divorciarnos", sentenció.

Y tal parece ser que La Comadrita, una de las tuiteras del chisme por excelencia, tiene una versión bastante devastadora (para él), pues literalmente estaban viviendo la famosa canción de Maluma baby “Felices los 4”.

De acuerdo con la Comadrita, Rodrigo Cachero y Adianez Hernández eran muy amigos de Larisa Mendizábal (la ex esposa de él) y Augusto Bravo, su nuevo esposo de ella. Sin embargó todo cambió cuando a Adianez se le antojó el marido de su comadre, a quien decidió enamorar para practicar la infidelidad de manera candente y bien sudorosa.

Los recién divorciados Especial

“Tal parece que Adianez le fue infiel a Rodrigo Cachero con nada más y nada menos que con Augusto Bravo. Se preguntarán quién es Augusto. Era (porque también ya terminaron), pareja de Larisa Mendizabal (Ex pareja de Rodrigo Cachero y madre de su primer hijo)”, inició la Comadrita.

“Los 4 llevaban una buena amistad, pero Adianez se terminó enamorando de Augusto y comenzaron una relación secreta, la cual Rodrigo descubrió, fue así que él es quien pidió el divorcio”, añadió la tuitera.

Hasta ahora, ni Rodrigo Cachero y Adianez Hernández han confirmado o desmentido esta versión.