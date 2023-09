Luis Fonsi habla de su divorcio con Adamari López: 'llevo 14 años calladito' (VIDEO)

Luis Fonsi por fin rompió el silencio y habló por primera vez de su divorcio con Adamari López, quien recientemente se separó de Toni Costa, el “sucesor” del cantante.

Cabe recordar que cuando Luis Fonsi y Adamari López se separaron, el cantante quedó como l villano de la telenovela, pues en ese tiempo, en 2010, la conductora fue diagnosticada con cáncer de mama.

Adamari López Foto: Especial

Respecto a aquel episodio, la famosa contó en una entrevista: “pude salir de eso muy bien y pensaba que mi vida enfilaba para cosas hermosas, cuando de repente entonces me llega el divorcio”.

“En esos momentos yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para que no me dolieran, me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo”, agregó Adamari.

Ahora, Luis Fonsi ofreció una entrevista con el programa MoluscoTV, al cual le contó que durante el inicio del proceso de separación, él y su se la pasaban llorando: "fue difícil porque nos reuníamos y eso era un lloriqueo todos los días los dos".

Tras ello, Fonsi afirmó que él nunca fue el malo de la telenovela que la gente y los medios han hecho creer: “yo no he hablado nada, yo llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como el malo, entonces yo dije mira, sabes qué, prefiero callarme la boca”, dijo.

“¿Y de quién fue la culpa de la separación con Adamari López? Jamás yo me voy a poner aquí a dar detalles, a sacar trapos sucios. Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos”, añadió Luis Fonsi.

Finalmente, Fonsi señaló que: “cuando escucho la palabra abandono es una palabra que no va como parte de la historia real, va como parte de una narrativa que se dibujó y se creó, chévere para una novela pero no es la vida real. Aquí no hubo nunca jamás abandono”.