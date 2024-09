Agustín Fernández y Karime Pindter se besan en LCDLF ¿se enojó Gala? | VIDEO

Tal parece ser que a Gala Montes no le molesta compartir a sus hombres, pues en esta ocasión Agustín Fernández y Karime Pindter se besaron apasionadamente en la boca frente a ella y completamente en vivo en “La casa de los famosos México 2”, desatando polémica y escándalo entre los fans.

Esto sucedió durante una nueva dinámica de duetos, la cual escaló rápidamente al intercambio de contacto labial entre los famosos antes mencionados.

Y es que en esa dinámica de duetos, las parejas tenían que interpretar una escena romántica acompañada de un beso. No obstante, Agustín Fernández y Karime le echaron ganas de más pues desbordaron pasión y deseo frente a Gala.

Durante la dinámica hubo beso de Agustín y Karime . 😳#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/GtmeYdfwK5 — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 13, 2024

En el video que se ha viralizado en redes se observa a los habitantes actuar en el momento en que les gritan “acción”. En seguida, Agustín se lanzó sobre Karime y comenzaron a besarse como si fueran un par de amantes de telenovela antes del clímax de la historia donde el villano se muere de la manera más random y brutal posible.

Esto lo hicieron frente a Gala Montes, y cabe recordar que la actriz que fue explotada por su madre al hacerla actuar desde chiquita tiene lo que parece ser un romance en desarrollo con el argentino, además de que es la mejor amiga en el reality de Karime.

En los videos del momento no s elogra ver la cara que hizo Gala Montes la ver el tremendo beso entre Karime y Agustín, pero sí se le escucha pagar un grito, que no se sabe si fue de sorpresa, enojo, asco o emoción. Quedará esperar a los siguientes días para ver cómo afectará ese acto la relación de la actriz con su amiga y su interés romántico originario de Argentina. No obstante los fans señalan que no pasara a mayores.