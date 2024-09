Agustín Fernández llora en 'La casa de los Famosos' al recibir llamada de su papá: 'te jugaron chueco' | VIDEO

Agustín Fernández protagonizó uno de los momentos más emotivos de este martes 17 de septiembre en “La casa de los famosos México 2”, pues recibió una inesperada llamada de su papá desde Argentina, la tierra del asado y la peluca de Milei.

De acuerdo con el argentino, ha enfrentado una soledad profunda desde que entró al reality, por lo cual al parecer tuvo que encontrar refugio emocional y carnal con Gala Montes, con quien ya ha hecho cositas bastante pecaminosas.

Ahora, después de los integrantes de “La casa de los famosos México” tuvieron su función de cine, los conductores se acercaron a Agustín para revelarle una gran sorpresa: a su papá Marcelo en la pantalla.

Al ver a su hijo, el señor no pudo contener la emoción tras no saber nada de su vástago en dos meses, más que las tonterías que ve hacerlo en la TV.

Al inicio, el papá de Agustín Fernández le ofreció palabras de aliento y le compartió buenas noticias, como que ya tenía trabajo y que había hablado con su madre.

"Te extraño mucho, no aguanto más. Conseguí trabajo. No estás solo, estoy yo y está tu mamá. Si papá hubiera estado en México, no te hubiera faltado ropa; peleaste solo, eres un guerrero y ya ganaste. El mejor día de mi vida fue cuando naciste", dijo el papá de Agustín.

No obstante, la conversación tomó un giro inesperado al final, pues le dijo: "te jugaron chueco", sin especificar a quién se refería y dándole a entender que conocía las intenciones del reality.

Tras la llamada, Agustín estalló en llanto y le dijo unas palabras emotivas a las cámaras: "Qué momento. Era mi papá diciéndome unas palabras muy lindas que necesitaba. Se me estaba haciendo difícil, me sentía solo, me sentía contra todo el mundo y fue mi primer contacto. Muy lindas palabras. Me dijo que no estoy solo y que hay mucha gente que me está apoyando, consiguió trabajo y habló con mi mamá porque estaban peleados. Me cuesta estos últimos días dentro de la casa, pero esto lo necesitaba, necesitaba esa fuerza. Falta poquito para ayudarlos".