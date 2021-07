Ainara reacciona a vinculación a proceso de Axel "N" por violación: "Faltan tres"

La noche de este viernes Axel “N” fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada y trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, por lo que Ainara no se quedó callada y reaccionó ante lo ocurrió a su presunto agresor.

“Como seguro saben, el miércoles detuvieron a uno de mis agresores denunciado por violación equiparada y el día de hoy a la 1:00 inició la audiencia para determinar si lo vinculaban o no a proceso”, inició Aiara en una serie de videos que su subió a sus historias de Instagram.

Tras ello, Ainara celebró que Axel “N” fuera vinculado a proceso y que permanecerá en prisión preventiva:

“Afortunadamente lo vincularon, se queda en prisión preventiva como medida cautelar y la verdad estoy muy feliz por cómo están pasando las cosas, creo que todo está cayendo en su lugar”, dijo.

Finalmente, Ainara agradeció el apoyo que le han brindado las personas durante el proceso legal que también puso tras las rejas e Santa Martha Acatitla a YosStop.

“Todavía faltan tres y no vamos a parar hasta que todos realmente paguen y se haga justicia por lo que me hicieron. Quería agradecerles por todo el apoyo que me han dado, ha sido increíble”.